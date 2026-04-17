Champions League: UEFA ermittelt gegen FC Bayern

Dem FC Bayern droht nach dem Innenraumsturm einiger Fans beim Champions-League-Duell mit Real Madrid ein Nachspiel von der UEFA. Bei dem Vorfall wurden Fotografen verletzt.

Bayern‑Fans überwanden nach dem letzten Treffer von Michael Olise die Absperrungen und überrannten dabei mehrere Fotografen. Quelle: IMAGO / Moritz Müller

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat ein Disziplinarverfahren gegen den FC Bayern München eingeleitet. Dabei geht es unter anderem um Fan-Vorfälle vom Mittwochabend beim Champions-League-Rückspiel der Münchner im Viertelfinale gegen Real Madrid (4:3).

Insgesamt geht es im Zusammenhang mit der Partie um gleich vier Vorwürfe. Nach dem 4:3-Siegtreffer der Münchner durch Michael Olise (90.+4) waren Fans an die Werbebanden vor der Südkurve gedrängt und hatten mit den Profis gejubelt. Dabei überrannten sie mehrere der dort postierten Fotografen.

Bei der Aktion wurden laut Polizeiangaben mindestens zwei Frauen und zwei Männer durch die Zuschauer verletzt. Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt. Die Fan-Dachorganisation Club Nr. 12 bat später wegen der Vorfälle um Entschuldigung.

Überzahl eiskalt ausgenutzt: Luiz Diaz' Tor in der 89. Minute bringt den Bayern gegen Real nach einer Achterbahnfahrt das erlösende 3:3. Michael Olise setzt dem Spiel mit dem 4:3 die Krone auf. 15.04.2026 | 2:59 min

Die UEFA wirft dem FC Bayern "Störung durch Zuschauer" vor, hinzu kommen "Blockierung öffentlicher Wege", das "Werfen von Gegenständen" und die "Übermittlung einer für eine Sportveranstaltung ungeeigneten Botschaft (Anti-UEFA-Banner)".

Schließung der ganzen Südtribüne gegen Paris?

Unklar blieb anhand der UEFA-Mitteilung vom Freitag zunächst, ob den Bayern nun ein Fan-Ausschluss möglicherweise ausgerechnet zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain droht. Die Münchner waren nach wiederholten Pyro-Ausschreitungen der eigenen Anhänger im Dezember 2025 zur Teilsperre der Südkurve für das nächste internationale Spiel verurteilt worden. Die Bayern entschieden sich daraufhin aus organisatorischen Gründen, die Plätze im Heimspiel gegen Union Saint-Gilloise im Januar vollständig unbesetzt zu lassen.

Die UEFA fügte damals auch noch eine zweijährige Bewährungsstrafe samt Drohung hinzu, bei einem weiteren Vergehen die gesamte Südkurve auszuschließen.

In der ersten Hälfte tut sich der FC Bayern schwer gegen Union Saint-Gilloise. Nach der Pause machen die Münchner aber trotz Unterzahl den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale perfekt. 21.01.2026 | 2:59 min

Ob die Strafe nun just im wichtigsten Heimspiel der Saison Anfang Mai vollstreckt werden könnte, ist offen. Die Bayern kämpfen gegen den Titelverteidiger PSG um den Einzug ins Finale der Champions League. Das Hinspiel steigt am 28. April in Paris. Das entscheidende Rückspiel, für das die UEFA-Sanktion drohen könnte, ist für den 6. Mai in der Münchner Allianz Arena vorgesehen.

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