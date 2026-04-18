Fußball-Bundesliga: Werder gewinnt Nord-Derby gegen den HSV

Werder Bremen hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen großen Schritt nach vorne gemacht. Angeführt von Jens Stage schlugen die Bremer den Hamburger SV im Nordderby.

Der Kapitän geht voran: Jens Stage (links) glänzte bei Werders Sieg gegen den HSV. Quelle: Witters

Platzverweis für den HSV, drei Punkte für Grün-Weiß: Ausgerechnet im brisanten Nordderby gegen den Erzrivalen hat Werder Bremen den sehnsüchtig erwarteten Befreiungsschlag im Bundesliga-Abstiegskampf gelandet. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune besiegte den Hamburger SV dank eines Doppelpacks von Jens Stage mit 3:1 (1:1) und schloss nach Punkten zum ungeliebten Rivalen auf.

Zum Derbyhelden avancierte der Doppeltorschütze Stage. Der Däne traf in der ersten Halbzeit per Kopf (37.), dann im zweiten Abschnitt aus rund 20 Metern unter die Latte mit dem Fuß (57.) - und sorgte damit für den ersten Bremer Heimsieg gegen die Hamburger seit über acht Jahren. Cameron Puertas erhöhte in der Nachspielzeit auf 3:1.

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Drei rote Karten für den HSV

Robert Glatzel hatte vor 41.800 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion den zwischenzeitlichen Ausgleich (41.) markiert. Philip Otele sah in der Schlussphase eines hitzigen Nordduells wegen groben Foulspiels die Rote Karte. Ein weiterer Platzverweis gegen Bakery Jatta wurde nach Ansicht der Videobilder wieder zurückgenommen (85.). Zudem gab es in der Nachspielzeit Rote Karten für die Co-Trainer Jan Hoepner (Werder) und Loic Favé (HSV).

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Aufgepeitscht von einer Gänsehaut-Atmosphäre auf den Rängen legten beide Teams eine rasante Anfangsphase auf den Rasen. Während der HSV nach einem Freistoß durch einen Glatzel-Kopfball gleich Gefahr ausstrahlte (5.), suchte Werder konsequent den Weg nach vorn. Bei einem ersten Versuch von Justin Njinmah war Daniel Heuer Fernandes zur Stelle (7.), auch mit dem Schuss von Puertas hatte der HSV-Keeper keine Probleme.

Glatzel trifft sehenswert

In der Folge verzeichneten die Gastgeber mehr Ballbesitz, zu Chancen kamen aber die Hamburger. Erst war es Ransford Königsdörffer, dessen Abschluss knapp vorbei flog (26.). Eine Minute später prüfte Fabio Vieira den Bremer Schlussmann Mio Backhaus mit einem Schlenzer aus 20 Metern.

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Gerade als sich das Geschehen vermeintlich beruhigte, schlug Werder zu. Nach punktgenauer Flanke von Yukinari Sugawara drückte Stage den Ball aus fünf Metern über die Linie. Nur vier Minuten später die Antwort der Gäste: Nach einem Bremer Angriff schalteten die Hamburger blitzschnell um, Glatzel sprintete nach einem langen Ball von Nicolas Capaldo über das halbe Feld und jagte das Leder in den linken oberen Torwinkel.

Harte Zweikämpfe prägen das Bild

Im zweiten Durchgang gewann die Partie weiter an Intensität. Während die Fans auf den Tribünen immer wieder Pyrotechnik abfackelten, lieferten sich die Spieler etliche (über-)harte Zweikämpfe. Der HSV warf nach dem abermaligen Rückstand durch den zweiten Stage-Treffer alles nach vorn, in Unterzahl gelang der Ausgleich aber nicht mehr. Im Gegenteil: Werder erhöhte sogar noch.

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