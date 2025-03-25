  3. Merkliste
Daniel Thioune - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Daniel Thioune

|
Daniel Thioune ist ein deutscher Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler. Seit Februar 2026 ist er Cheftrainer des SV Werder Bremen in der Bundesliga.

Aktuelle Nachrichten zu Daniel Thioune

  1. Jovan Milošević (Werder Bremen) bejubelt seinen Treffer zum 1:0 mit Jens Stage (Werder Bremen) am 28.02.2026 in Bremen.

    Bundesliga: 2:0 gegen Heidenheim:Werder stoppt Niederlagenserie

    mit Video16:23
  2. Marco Friedl schlägt die Hände über den Kopf

    Traditionsklub im Abstiegsstrudel:Wie sich Werder Bremen in die Krise manövriert hat

    von Ralf Lorenzen
    mit Video16:23
  3. Daniel Thioune spricht auf einer Pressekonferenz anlässlich seiner Vorstellung als neuer Trainer vom Fußball Bundesligist Werder Bremen.

    Ausgerechnet gegen die Bayern:Wie Daniel Thioune Werder wieder auf Kurs bringen will

    von Ralf Lorenzen
    mit Video8:34
  4. Trainer Daniel Thioune von Fortuna Düsseldorf

    Bundesligist steckt im Abstiegskampf:Werder Bremen holt Thioune als Steffen-Nachfolger

  5. Trainer Markus Anfang

    Trainerwechsel bei Zweitligist:Fortuna Düsseldorf: Anfang kommt für Thioune

  6. Training des Hamburger SV

    Top-Spiel der 2. Bundesliga:HSV - Fortuna: Das Duell der Enttäuschten

    von Ralf Lorenzen
    mit Video7:36

Biografie

Daniel Thioune wurde am 21. Juli 1974 in Georgsmarienhütte geboren. Als Fußballprofi war er unter anderem beim VfL Osnabrück und bei LR Ahlen aktiv. Als Trainer gelang ihm mit Osnabrück der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Spätere Stationen waren der Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf. Im Februar 2026 wurde er Nachfolger von Horst Steffen beim SV Werder Bremen.
