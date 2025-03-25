Daniel Thioune - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Daniel Thioune
|
Daniel Thioune ist ein deutscher Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler. Seit Februar 2026 ist er Cheftrainer des SV Werder Bremen in der Bundesliga.
Aktuelle Nachrichten zu Daniel Thioune
Biografie
Daniel Thioune wurde am 21. Juli 1974 in Georgsmarienhütte geboren. Als Fußballprofi war er unter anderem beim VfL Osnabrück und bei LR Ahlen aktiv. Als Trainer gelang ihm mit Osnabrück der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Spätere Stationen waren der Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf. Im Februar 2026 wurde er Nachfolger von Horst Steffen beim SV Werder Bremen.