Werder Bremen: Wie sich der Klub in die Krise manövriert hat

Bei Werder ist nach 13 Spielen ohne Sieg das Abstiegsgespenst zurückgekehrt. Platz 17 und die Wut der Fans sind vor allem die Quittung für eine verfehlte Transferpolitik.

Wie sich Werder Bremen in die Krise manövriert hat

Keine Tore, keine Siege, Abstiegsplatz: Der vierfache Meister Werder Bremen taumelt wieder in Richtung 2. Liga. Wie konnte es so weit kommen? Und ist die Krise sogar hausgemacht? 26.02.2026 | 16:23 min

Vor fast genau zehn Jahren machte sie erstmals Schlagzeilen: die Green-White-Wonderwall, mit der die Fans von Werder Bremen ihre Mannschaft vor dem Stadion empfingen, um sie für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga zu pushen.

Werder-Fans schicken Mannschaft weg

Welch ein Kontrast dazu an diesem Sonntag, als ein Vorsänger der Werder-Fans den Spielern im Anschluss an die 1:2-Pleite auf St. Pauli deutlich machte, auf einen Gang vor den Gästeblock besser zu verzichten.

Da wird einem als Werder-Sympathisant angst und bange. „ Ex-Werder-Profi Nils Petersen

Es sei gut gewesen, dass der Fan die Spieler weggeschickt habe, um eine Konfrontation zu vermeiden, sagte der frühere Werder-Spieler Nils Petersen, der als TV-Experte selbst am Millerntor vor Ort war, in der Sendung Bolzplatz.

Die Talfahrt des SV Werder hält auch nach dem Trainerwechsel unvermindert an. Im Nordduell beim FC St. Pauli unterliegen die Bremer mit 1:2 und rutschen auf einen Abstiegsplatz. 23.02.2026 | 6:49 min

Werder mit vielen Torschüssen, aber wenig Treffern

Angst trifft die Stimmungslage rund um den vierfachen Deutschen Meister derzeit am besten. Nicht nur das Abrutschen auf den Abstiegsplatz 17, sondern vor allem die erkennbare Hilflosigkeit beim Torabschluss lässt die Alarmglocken so stark läuten wie im Abstiegsjahr 2021.

"Ich merke eine gewisse Ratlosigkeit", sagt Stadionsprecher und Moderator Arnd Zeigler im Bolzplatz, der die Grün-Weißen fast immer zumindest auf Augenhöhe mit dem Gegner sieht. Tatsächlich liegen die Bremer bei der Zahl der abgegebenen Torschüsse sogar auf Platz vier der Liga. Pro Torschuss folgen allerdings nur 0,07 Tore. Das ist der schlechteste Wert der Liga.

FC Bayern hält Borussia Dortmund weiter auf Distanz. Mit dem 3:0 beim SV Werder Bremen kontern die Münchner den 4:0-Sieg des BVB am Freitag gegen Mainz. 16.02.2026 | 9:05 min

Transferflop Victor Boniface

"Vorne in der Box haben sie den Kader überschätzt", befindet Ex-Stürmer Petersen.

Du hast einfach nicht die Stürmer im Kader, die dir acht bis zwölf Tore garantieren. „ Ex-Werder-Profi Nils Petersen

Der letzte Werder-Angreifer mit guter Trefferquote war Marvin Ducksch, der vor der Saison für zwei Millionen Euro an Birmingham City verkauft wurde.

Dass sich die Verpflichtung seines Nachfolgers Victor Boniface zu einer Posse entwickelte, ist einer der Kritikpunkte, die gerade auf Sportvorstand Clemens Fritz einprasseln. Boniface habe von Anfang an nicht gepasst, sagt Werder-Legende Torsten Frings im Bolzplatz. "Von seiner Fitness her, von seiner Verletzungshistorie her."

Mittelmaß in der Bundesliga, ausgeschieden in der Champions League: Es läuft nicht rund für Eintracht Frankfurt. Kann der neue, extrovertierte Trainer Albert Riera die Wende schaffen? 12.02.2026 | 14:01 min

Schlechtes Zeugnis für Fritz' Transferbilanz

Im Winter wurde der Stürmer Jovan Milosevic vom VfB Stuttgart nachverpflichtet. Trotzdem werden die Transfers der letzten Jahre äußerst kritisch gesehen. "Da haben andere Vereine besser gewirtschaftet und besser gearbeitet und besser verpflichtet", sagt Petersen. "Wenn ich sehe, wie wenig Neuzugänge regelmäßig in der Startelf stehen, spricht das nicht für die Kaderzusammenstellung."

Bjarne Voigt vom Werder-Portal "Deichstube" sieht zudem die vielen Leihspieler im Kader kritisch.

Wer genau zerreißt sich am Ende da wirklich, wenn man weiß, dass man im Sommer wieder weg ist? „ Bjarne Voigt, Werder-Portal "Deichstube"

Steffen glücklos, jetzt soll es Thioune richten

Es sind Probleme, die in Bremen viele so sehen. Deshalb hielt sich auch die öffentliche Kritik am entlassenen Trainer Horst Steffen in Grenzen und wird auch sein Nachfolger Daniel Thioune trotz dreier Niederlagen zum Einstand nicht in Frage gestellt.

"Ich bleibe dabei, dass er trotzdem die bestmögliche Lösung in dem Moment ist, was der Markt hergegeben hat", findet Petersen.

Kellerduell gegen Heidenheim am Samstag

Gleichwohl wächst der Druck auch auf Thioune vor dem Spiel an diesem Samstag, wenn der Tabellenletzte, 1. FC Heidenheim, zum Kellergipfel ins Weserstadion kommt. "Wenn du es gegen den Tabellenvorletzten nicht schaffst, dann hast du gefühlt jetzt noch eine Patrone gegen den Tabellenletzten zu Hause", sagt Petersen.

Jan-Niklas Beste hat den Einstand von Werder Bremens neuem Trainer Daniel Thioune verdorben: Beste erzielte das Tor des Tages beim 1:0-Heimsieg des SC Freiburg gegen Werder. 09.02.2026 | 8:34 min

Immerhin wird sich die Mannschaft nach der Zurückweisung am letzten Sonntag wohl wieder auf den Support von den Rängen verlassen können. Sportchef Fritz sagte gegenüber der "Deichstube":

Es gab Signale aus der aktiven Fanszene, die zeigen, dass von einer Entzweiung keine Rede sein kann. „ Clemens Fritz, Sportvorstand