Werder Bremen: Wie sich der Klub in die Krise manövriert hat

Traditionsklub im Abstiegsstrudel:Wie sich Werder Bremen in die Krise manövriert hat
von Ralf Lorenzen
Bei Werder ist nach 13 Spielen ohne Sieg das Abstiegsgespenst zurückgekehrt. Platz 17 und die Wut der Fans sind vor allem die Quittung für eine verfehlte Transferpolitik.
Vor fast genau zehn Jahren machte sie erstmals Schlagzeilen: die Green-White-Wonderwall, mit der die Fans von Werder Bremen ihre Mannschaft vor dem Stadion empfingen, um sie für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga zu pushen.
Werder-Fans schicken Mannschaft weg
Welch ein Kontrast dazu an diesem Sonntag, als ein Vorsänger der Werder-Fans den Spielern im Anschluss an die 1:2-Pleite auf St. Pauli deutlich machte, auf einen Gang vor den Gästeblock besser zu verzichten.
Es sei gut gewesen, dass der Fan die Spieler weggeschickt habe, um eine Konfrontation zu vermeiden, sagte der frühere Werder-Spieler Nils Petersen, der als TV-Experte selbst am Millerntor vor Ort war, in der Sendung Bolzplatz.
Werder mit vielen Torschüssen, aber wenig Treffern
Angst trifft die Stimmungslage rund um den vierfachen Deutschen Meister derzeit am besten. Nicht nur das Abrutschen auf den Abstiegsplatz 17, sondern vor allem die erkennbare Hilflosigkeit beim Torabschluss lässt die Alarmglocken so stark läuten wie im Abstiegsjahr 2021.
"Ich merke eine gewisse Ratlosigkeit", sagt Stadionsprecher und Moderator Arnd Zeigler im Bolzplatz, der die Grün-Weißen fast immer zumindest auf Augenhöhe mit dem Gegner sieht. Tatsächlich liegen die Bremer bei der Zahl der abgegebenen Torschüsse sogar auf Platz vier der Liga. Pro Torschuss folgen allerdings nur 0,07 Tore. Das ist der schlechteste Wert der Liga.
Transferflop Victor Boniface
"Vorne in der Box haben sie den Kader überschätzt", befindet Ex-Stürmer Petersen.
Der letzte Werder-Angreifer mit guter Trefferquote war Marvin Ducksch, der vor der Saison für zwei Millionen Euro an Birmingham City verkauft wurde.
Dass sich die Verpflichtung seines Nachfolgers Victor Boniface zu einer Posse entwickelte, ist einer der Kritikpunkte, die gerade auf Sportvorstand Clemens Fritz einprasseln. Boniface habe von Anfang an nicht gepasst, sagt Werder-Legende Torsten Frings im Bolzplatz. "Von seiner Fitness her, von seiner Verletzungshistorie her."
Schlechtes Zeugnis für Fritz' Transferbilanz
Im Winter wurde der Stürmer Jovan Milosevic vom VfB Stuttgart nachverpflichtet. Trotzdem werden die Transfers der letzten Jahre äußerst kritisch gesehen. "Da haben andere Vereine besser gewirtschaftet und besser gearbeitet und besser verpflichtet", sagt Petersen. "Wenn ich sehe, wie wenig Neuzugänge regelmäßig in der Startelf stehen, spricht das nicht für die Kaderzusammenstellung."
Bjarne Voigt vom Werder-Portal "Deichstube" sieht zudem die vielen Leihspieler im Kader kritisch.
Steffen glücklos, jetzt soll es Thioune richten
Es sind Probleme, die in Bremen viele so sehen. Deshalb hielt sich auch die öffentliche Kritik am entlassenen Trainer Horst Steffen in Grenzen und wird auch sein Nachfolger Daniel Thioune trotz dreier Niederlagen zum Einstand nicht in Frage gestellt.
"Ich bleibe dabei, dass er trotzdem die bestmögliche Lösung in dem Moment ist, was der Markt hergegeben hat", findet Petersen.
Kellerduell gegen Heidenheim am Samstag
Gleichwohl wächst der Druck auch auf Thioune vor dem Spiel an diesem Samstag, wenn der Tabellenletzte, 1. FC Heidenheim, zum Kellergipfel ins Weserstadion kommt. "Wenn du es gegen den Tabellenvorletzten nicht schaffst, dann hast du gefühlt jetzt noch eine Patrone gegen den Tabellenletzten zu Hause", sagt Petersen.
Immerhin wird sich die Mannschaft nach der Zurückweisung am letzten Sonntag wohl wieder auf den Support von den Rängen verlassen können. Sportchef Fritz sagte gegenüber der "Deichstube":
