Im 110. Nordderby geht es um mehr als die Vormachtstellung im Norden. Werder steckt tief im Abstiegskampf, der HSV steht kaum besser da. Auch beim Personal ähneln sich die Sorgen.

Auf ihn könnte es gegen den HSV ankommen: Karim Coulibaly. In der Hinrunde jedenfalls zeigte er Durchsetzungsvermögen, wie hier gegen Rayan Philippe. Quelle: Imago / KBS-Picture

Wer in Bremen vor einem großen Werder-Spiel die Stimmungslage in der Stadt erspüren will, geht in die Eckkneipe, "Eisen" im Bremer Ostertor-Viertel. Das Eisen steht für Punkrock und Fußball und lebt seit Jahrzehnten eine innige Fanfreundschaft zwischen Werder und dem FC St. Pauli vor. Die wird natürlich besonders zelebriert, wenn der HSV in die Stadt kommt.

Träume eines Werder-Fans

"Ich stelle mir vor, wie Coulibaly das Siegtor schießt und er Daniel Thioune jubelnd um den Hals fällt", verriet "Eisen"-Wirt Fernando Guerrero dem "Weser-Kurier" vor dem 109. Nordderby - dem ersten in Bremen seit fünf Jahren.

Das Spiel der Hinrunde

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Werder-Trainer Daniel Thioune coachte in der Saison 2020/21 den HSV und weiß natürlich, welche Brisanz dieses Spiel für die Anhänger beider Klubs hat. Die wird diesmal noch durch die Tabellenkonstellation verstärkt - mit einem Sieg würde Werder punktemäßig zum HSV aufschließen und diesen tief in die Abstiegszone ziehen.

Abwehrsorgen auf beiden Seiten

Ausgerechnet jetzt muss Kapitän und Abwehrchef Marco Friedl aufgrund seiner Roten Karte bei der 1:3-Niederlage in Köln ein Spiel aussetzen. Er könnte vom 18-jährigen Shooting-Star Karim Coulibaly ersetzt werden, der bis vor zwei Jahren beim HSV ausgebildet wurde.

Abwehrsorgen plagen auch den HSV, bei dem der Einsatz des in den letzten Wochen überragenden Jungstars Luka Vuskovic, der nur drei Monate älter ist als Coulibaly, auf der Kippe steht. "Luka ist im Reha-Prozess", sagte HSV-Trainer Merlin Polzin am Donnerstag, "aber ich bin weiterhin optimistisch".

Flaute in beiden Sturmreihen

Gemeinsame Sorgen haben beide Mannschaften auch im Angriff. Mehr als fünf Saisontreffer hat bei beiden Teams bislang kein Angreifer erzielt, fast unisono ist nach nahezu jedem Spiel von "fehlender Schärfe im letzten Drittel" die Rede.

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Bei Werder ruhen die Hoffnungen auf dem im Winter vom VfB Stuttgart ausgeliehenen Jovan Milosevic, der nach auskurierter Verletzung wieder ein Kandidat für die Startelf ist. Höchstens für einen Joker-Einsatz von wenigen Minuten kommt dagegen Viktor Boniface in Frage, über dessen mangelhaften Fitnesszustand nach der Rückkehr aus der Reha in Bremen viel gespöttelt wurde.

Fans kündigen Riesen-Choreo an

"Es gehört zu meiner Aufgabe, etwas rationaler an die Sache heranzugehen", sagte Thioune am Donnerstag. Er wisse aber, "dass ein Derby seine eigenen Gesetze hat und es sehr viel zu verdienen gibt".

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Um den Lohn tatsächlich einzufahren, baut Thioune auf die Unterstützung der Fans. "Ich glaube, dass dieses Stadion am Samstag leicht entflammbar sein wird", sagte er: "Wir sind diejenigen, die es aber auch anzünden müssen."

Bremen-Fans beim Abschlusstraining

Den ersten Funken haben die Werder-Fans bereits gezündet und sind am Freitag zum Abschlusstraining gepilgert. Für den Samstag hat die aktive Fanszene eine spektakuläre Stadionchoreografie angekündigt. Die Frage wird sein, ob dies der wenig gefestigten Mannschaft eher Auftrieb gibt oder aber zusätzlichen Druck aufbürdet.

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Ein großes Thema ist wie vor jedem Nordderby die Sicherheitslage. Für Werder ist es das erste Spiel seit Jahren, das von der Polizei als Hochrisiko-Spiel eingestuft wurde.

Polizeikosten: Werder kritisiert Wettbewerbs-Nachteil

Die zusätzlichen Polizei-Kosten, die nach bisherigen Erfahrungen zwischen 250.000 und 425.000 Euro liegen, stellt das Land Bremen der DFL in Rechnung, der diese an Werder weiterreicht.

Obwohl diese Praxis vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet wurde, ist ihr bislang kein weiteres Bundesland gefolgt. "Das führt zu einem Wettbewerbsnachteil, der aus unserer Sicht nicht allein von einem Klub getragen werden sollte", sagt Werder-Geschäftsführer Tarek Brauer.

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