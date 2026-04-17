Bundesliga: Spätes Remis zwischen Pauli und Köln im Abstiegskampf

In einer intensiven Partie im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FC Köln gibt es keinen Sieger.

Am Ende ohne Gewinner: Das Freitagsspiel am 30. Spieltag der Bundesliga Quelle: 26-1991269

Der 1. FC Köln hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga nach einem späten Elfmeter-Tor einen Punkt beim FC St. Pauli geholt. Die Rheinländer kamen durch den verwandelten Foulelfmeter von Luca Waldschmidt in der 86. Minute zu einem 1:1 (0:0) am Millerntor.

St. Pauli war zuvor durch einen Kopfballtreffer von Karol Mets in Führung gegangen (69.). Köln hielt damit den Fünf-Punkte-Abstand zu St. Pauli auf dem Relegationsplatz aufrecht.

Der FC Bayern hat einen neuen Saison-Rekord für erzielte Treffer in der Bundesliga aufgestellt. Nach dem 5:0 beim FC St. Pauli kommen die Münchner auf 105 Tore. 13.04.2026 | 13:15 min

Tragische Figur der Hamburger war Karol Mets. Der Abwehrspieler hatte erst den Führungstreffer erzielt (69.) und dann den Elfmeter durch eine unglückliche Aktion verursacht. Der Kiez-Klub bleibt dadurch weiter stark abstiegsgefährdet.

Partie startet wegen Pyro-Verzögerung

Die Partie wurde wegen Pyrotechnik durch Kölner Fans etwa fünf Minuten später angepfiffen. In der gesamten Begegnung zündelten beide Fanlager.

Auf dem Platz war zu Beginn jede Menge Abstiegskampf drin, kein Team wollte einen Fehler machen. FC-Shootingstar Said El Mala versuchte es erfolglos auf der einen Seite (7.), Andreas Hountondji aus kürzester Distanz auf der anderen (10.) - mehr ging spielerisch zunächst nicht zusammen. Hountondji hatte in der 33. Minute dann auch die beste Chance der ersten Hälfte, doch Marvin Schwäbe verhinderte den Rückstand der unter Interimscoach René Wagner noch ungeschlagenen Kölner.

Der 1. FC Köln darf im Abstiegskampf kurz durchatmen: Gegen Werder Bremen, das nach Platzverweis gegen Friedl lange in Unterzahl spielte, setzten sich die Domstädter mit 3:1 durch. 13.04.2026 | 10:49 min

Mets trifft und verursacht Elfmeter

Eine Woche nach dem wichtigen 3:1 gegen Bremen entdeckte nach der Pause dann auch der FC wieder seine Offensivfreude - El Mala scheiterte nach einem tollen Abschluss an der Latte (54.). Auf der Gegenseite kratzte FC-Stürmer Marius Bülter den Kopfball von Verteidiger Tomoya Ando von der Linie (57.).

Die Partie war nun richtig intensiv und nach einer Ecke köpfte Mets das Millerntor in einen Zustand der Ekstase. St. Pauli verteidigte leidenschaftlich, dann traf Torschütze Mets den Kölner Jakub Kaminski an der Grundlinie am Fuß. Nach Ansicht der Videobilder entschied Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck auf Elfmeter - Waldschmidt blieb cool und verwandelte zum Endstand von 1:1.

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Quelle: SID, dpa