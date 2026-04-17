Bundesliga: Spätes Remis zwischen Pauli und Köln im Abstiegskampf

Spätes Elfmeter-Tor:Remis zwischen St. Pauli und Köln im Abstiegskampf
In einer intensiven Partie im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FC Köln gibt es keinen Sieger.
Der 1. FC Köln hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga nach einem späten Elfmeter-Tor einen Punkt beim FC St. Pauli geholt. Die Rheinländer kamen durch den verwandelten Foulelfmeter von Luca Waldschmidt in der 86. Minute zu einem 1:1 (0:0) am Millerntor.
St. Pauli war zuvor durch einen Kopfballtreffer von Karol Mets in Führung gegangen (69.). Köln hielt damit den Fünf-Punkte-Abstand zu St. Pauli auf dem Relegationsplatz aufrecht.
Tragische Figur der Hamburger war Karol Mets. Der Abwehrspieler hatte erst den Führungstreffer erzielt (69.) und dann den Elfmeter durch eine unglückliche Aktion verursacht. Der Kiez-Klub bleibt dadurch weiter stark abstiegsgefährdet.
Partie startet wegen Pyro-Verzögerung
Die Partie wurde wegen Pyrotechnik durch Kölner Fans etwa fünf Minuten später angepfiffen. In der gesamten Begegnung zündelten beide Fanlager.
Auf dem Platz war zu Beginn jede Menge Abstiegskampf drin, kein Team wollte einen Fehler machen. FC-Shootingstar Said El Mala versuchte es erfolglos auf der einen Seite (7.), Andreas Hountondji aus kürzester Distanz auf der anderen (10.) - mehr ging spielerisch zunächst nicht zusammen. Hountondji hatte in der 33. Minute dann auch die beste Chance der ersten Hälfte, doch Marvin Schwäbe verhinderte den Rückstand der unter Interimscoach René Wagner noch ungeschlagenen Kölner.
Mets trifft und verursacht Elfmeter
Eine Woche nach dem wichtigen 3:1 gegen Bremen entdeckte nach der Pause dann auch der FC wieder seine Offensivfreude - El Mala scheiterte nach einem tollen Abschluss an der Latte (54.). Auf der Gegenseite kratzte FC-Stürmer Marius Bülter den Kopfball von Verteidiger Tomoya Ando von der Linie (57.).
Die Partie war nun richtig intensiv und nach einer Ecke köpfte Mets das Millerntor in einen Zustand der Ekstase. St. Pauli verteidigte leidenschaftlich, dann traf Torschütze Mets den Kölner Jakub Kaminski an der Grundlinie am Fuß. Nach Ansicht der Videobilder entschied Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck auf Elfmeter - Waldschmidt blieb cool und verwandelte zum Endstand von 1:1.
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