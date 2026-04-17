Zwölf Punkte Vorsprung: So wird der FC Bayern am Sonntag Meister

Am kommenden Sonntag kann Bayern vorzeitig Deutscher Meister werden. Dazu muss aber auch die TSG Hoffenheim mitspielen. Es wäre nicht die früheste Meisterschaft der Münchner.

So wird der FC Bayern am Sonntag Meister

Saison 2024/25: Die Bayern stehen am 32. Spieltag als Meister fest. Am 33. Spieltag erhalten sie die Schale. Hier Trainer Vincent Kompany. Quelle: Frank Hoermann / Sven Simon

Zwölf Punkte liegt Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga vor dem 30. Spieltag hinter dem FC Bayern München. Bei noch fünf ausstehenden Spieltagen ist im Titelkampf daher nur noch eine Frage wirklich offen: Wann dürfen die Münchner ihre 35. Meisterschaft feiern?

Der FC Bayern hat einen neuen Saison-Rekord für erzielte Treffer in der Bundesliga aufgestellt. Nach dem 5:0 beim FC St. Pauli kommen die Münchner auf 105 Tore. 13.04.2026 | 13:15 min

Wie wird Bayern schon an diesem Spieltag Meister?

... wenn die Münchner am Sonntag (17.30 Uhr) den VfB Stuttgart zu Hause besiegen und Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG 1899 Hoffenheim nicht gewinnt.

Sollte der BVB bei den Hoffenheimern verlieren, würde den Bayern am Sonntag schon ein Punkt reichen.

Verliert der FC Bayern, ist die Schale rein rechnerisch auch noch für den BVB zu holen - selbst im Falle einer Niederlage bei der TSG. Wobei neben dem Zwölf-Punkte-Rückstand auch die klar schlechtere Tordifferenz - Dortmund (+31), Bayern (+78) - gegen ein westfälisches Wunder spricht.

Ist der Rekord für die früheste Meisterschaft möglich?

Nein, selbst wenn an diesem Spieltag die Entscheidung fallen sollte.

In der Saison 2013/14 machten die Münchner am 25. März den Titel perfekt. So früh war in der Bundesliga sonst kein Team dran. Auf den Plätzen zwei und drei in dieser Kategorie folgen ebenfalls Bayern-Mannschaften:

In der Triple-Saison 2012/13 holten sie am 28. Spieltag (6. April) die Schale. Am Ende der Spielzeit stand mit 25 Punkten auch der größte Abstand zum Zweiten (Borussia Dortmund) zu Buche.

2017/18 war es der 7. April und der 29. Spieltag, an dem der FC Bayern über den Titel jubeln durfte.

Wer außer Bayern war noch besonders früh dran?

Bayer Leverkusen in der Saison 2023/24 am 29. Spieltag. Die Saison endete für die Werkself zudem ohne Niederlage, das bleibt auch nach der aktuellen Spielzeit einmalig.

Überzahl eiskalt ausgenutzt: Luiz Diaz' Tor in der 89. Minute bringt den Bayern gegen Real nach einer Achterbahnfahrt das erlösende 3:3. Michael Olise setzt dem Spiel mit dem 4:3 die Krone auf. 15.04.2026 | 2:59 min

Welche besonderen Rekorde sind noch möglich für Bayern?

Ihren eigenen Torrekord aus der Saison 1971/72, als Gerd Müller, Uli Hoeneß und Co. auf 101 Treffer kamen, haben die Bayern am vergangenen Spieltag zwar schon geknackt.

Zumindest einstellen können sie den eigenen Sieg-Rekord aus den Spielzeiten 2012/13 und 2013/14, als die Münchner jeweils 29 Saisonsiege holten. Aktuell stehen sie bei 24. Sie müssten also die verbleibenden fünf Duelle allesamt gewinnen.

Harry Kane könnte Robert Lewandowski den Rekord für die meisten Saisontore wegschnappen. Lewandowski traf in der Saison 2020/21 41 Mal, Kane steht aktuell bei 31 Toren.

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Saison 2024/25

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Quelle: dpa