Der FC Bayern München steht nach einem spektakulären Sieg gegen Real Madrid im Halbfinale der Champions League. Die Stimmen zum Spiel.

Überzahl eiskalt ausgenutzt: Luiz Diaz' Tor in der 89. Minute bringt den Bayern gegen Real nach einer Achterbahnfahrt das erlösende 3:3. Michael Olise setzt dem Spiel mit dem 4:3 die Krone auf. 15.04.2026 | 2:59 min

Spanien

Marca: "Welch eine Ungerechtigkeit! Das Spiel war spektakulär, und es ist schade, dass es vor allem wegen der Roten Karte für Camavinga in Erinnerung bleiben wird. Real Madrid ist nach München gekommen und hat Bayern, den großen Favoriten auf den Champions-League-Titel, in Bedrängnis gebracht."

AS: "Ehrenvoller Abschied in München. Monatelang, vielleicht sogar seit über einem Jahr, sah es nicht so aus, aber ja, das war auch das Real Madrid, das Europa seit 70 Jahren wegen seines unerklärlichen Überlebensinstinkts fürchtet. Niemand spielt sich glaubwürdiger tot.

Bayern-Trainer Vincent Kompany nach dem 4:3 gegen Real Madrid über die Comeback-Qualität seiner Mannschaft und seine Gelbe Karte, die ihm eine Sperre einbringt. 16.04.2026 | 3:56 min

Selbst die Erfahrensten, zu denen aus altbekannten Gründen auch Bayern gehört, tappen in seine Falle. In der Allianz Arena brachte es die Deutschen in einem heroischen Spiel an ihre Grenzen, mit einer bisher nie dagewesenen Opferbereitschaft und nach einem Platzverweis für Camavinga, der es verdient hätte, im Beschwerdebuch zu landen."

Mundo Deportivo: "Real Madrid stand kurz vor einem Wunder, schaffte es aber nicht. Und es bleibt abzuwarten, ob dies dazu beitragen kann, die Krise, die das Ausscheiden aus allen Wettbewerben am 15. April mit sich bringt, irgendwie abzumildern."

Sport: "Bayern lässt Real Madrid mit leeren Händen zurück und raubt ihnen ihren Mythos."

England

BBC: "Was für ein Fußballspiel! War das eine defensive Glanzleistung? Nein, war es nicht. War es unglaublich unterhaltsam? Ja, das war es."

Sport : Champions League - 2025/26 Immer mittwochs ab 23 Uhr: Die wichtigsten Spiele der Champions League streamen.

Guardian: "Es ist erbärmlich und so unpassend, wenn Madrid – ein legendärer Verein – sich wie ein kleines Kind aufführt und die Opferrolle spielt."

The Sun: "Während die meisten Premier-League-Duelle zu langweiligen Schnarchfesten verkommen sind, bei denen sich alles nur noch um Standardsituationen dreht, war dieses atemberaubende Spitzenspiel das 'schöne Spiel' in seiner reinsten Form."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Bayern steht nach einer beeindruckenden Leistung im Halbfinale."

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Quelle: SID