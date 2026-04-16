Tottenham Hotspur droht der Premier-League-Abstieg. Ein Mix aus Knauserigkeit und falschen Trainer-Entscheidungen hat den Absturz verursacht. Ist die Lage schon hoffnungslos?

Nach erfolgreichen Jahren kämpft Tottenham Hotspur in der zweiten Saison in Folge gegen den Abstieg aus der Premier League. Was läuft da schief? Und sind die Spurs überhaupt noch zu retten? 16.04.2026 | 15:28 min

Britische Fußballfans sind bekannt für ihren kreativen Umgang mit Sprache - im Guten wie im Bösen. Den Spott müssen im Augenblick besonders die Fans von Tottenham Hotspur über sich ergehen lassen, denn der Ausdruck "spursy" ist auf der Insel wieder in aller Munde.

Hohn und Spott für Tottenham

"Er beschreibt dieses typische Tottenham-Muster, dass die Mannschaft immer dann, wenn es nach Erfolg aussieht, in einem entscheidenden Moment doch wieder einbricht", erklärt Moderatorin Lili Engels in der Sendung Bolzplatz.

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Nun kann von Erfolg zurzeit wahrlich keine Rede sein, droht dem Verein doch im zweiten Jahr in Folge der Abstieg aus der Premier League. Dieses Gefühl im Tottenham-Umfeld, wonach man ständig unter seinen Möglichkeiten spiele, passt aber trotzdem, erklärt Journalist und England-Kenner Raphael Honigstein im Bolzplatz: "Das hat sich über Jahrzehnte angestaut und entlädt sich jetzt."

Das Tottenham-Umfeld ist ein richtiges Pulverfass, das jederzeit explodieren könnte. „ Raphael Honigstein, Premier-League-Experte

Spurs auf Abstiegsplatz der Premier League

Wie dramatisch die Situation für den Finalisten der Champions League von 2019 ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Dort steht das Team nach einer ernüchternden 0:1-Niederlage bei Aufsteiger Sunderland sechs Spieltage vor Schluss auf einem Abstiegsrang.

"Die Niederlage war ein absoluter Tiefschlag", sagt Podcaster Chris McCarthy im Bolzplatz. Das erste Spiel unter dem neuen Trainer Roberto de Zerbi sollte eigentlich zum Neuanfang werden. "Was wir aber gesehen haben, war eine Mannschaft, die ohne jegliches Selbstvertrauen und ohne jegliche Kreativität spielt."

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Gewinn der Europa League hat Probleme überdeckt

Der Gewinn der Europa League vor elf Monaten hat offenbar die tieferliegende Krise des Vereins aus dem Norden von London überdeckt. Bereits in der vergangenen Saison wurde der Abstieg nur vermieden, weil drei Klubs weit abgeschlagen am Tabellenende standen. Diesmal sind es mit Burnley und Wolverhampton nur zwei.

"Es ist schon eine sehr, sehr große Nervosität, wenn nicht gar Fatalismus zu spüren", beschreibt Honigstein die Stimmung um den Klub. "Viele Fans aus meinem persönlichen Umfeld sagen: wir steigen ab."

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Verpasster Umbruch nach Champions-League-Finale

Und das bei einem Klub, dessen Anspruch es ist, um Titel zumindest mitzuspielen. So wie er es in den Jahren unmittelbar vor dem Einzug ins Königsklassen-Endspiel 2019 auch regelmäßig tat, dann aber den Umbruch verpasste.

"Danach waren Trainer wie Antonio Conte und José Mourinho da, die eingestellt wurden, um sofort Erfolg zu haben, egal mit welchem Fußball", sagt Honigstein. "Das hat nicht funktioniert, und seitdem sucht man verzweifelt nach einer neuen Idee."

Zu viele Trainerwechsel, kein Plan

Seit der Entlassung von Erfolgstrainer Mauricio Pochettino im November 2019 ist de Zerbi der zehnte Neue auf dem Trainerstuhl, allein in dieser Saison der dritte. Mit dem Ergebnis, "dass viele Spieler von verschiedenen Leuten für verschiedene Trainer verpflichtet wurden", wie McCarthy sagt.

Spieler können noch so viel Potenzial haben, wenn sie im falschen System spielen oder mit Spielern zusammenspielen, die nicht zueinander passen, kann das nicht gut gehen. „ Chris McCarthy, Journalist und Podcaster

Dazu kommt, dass absolute Topspieler wie Harry Kane oder Heung-min Son nicht ersetzt wurden und das Team nach Ansicht der Experten kopflos Richtung Abgrund taumelt.

Finanzen bei den Spurs wichtiger als sportlicher Erfolg?

Für den Mangel an Führungsspielern macht Ex-Trainer Ange Postecoglou, der trotz des Gewinns der Europa League gehen musste, die vergleichsweise geringe Entlohnung verantwortlich. "Offensichtlich haben sie ein unglaubliches Stadion und unglaubliche Trainingsanlagen gebaut. Aber wenn man sich die Ausgaben ansieht, insbesondere ihre Gehaltsstruktur, sind sie kein großer Verein", sagte Postecoglou im Podcast "The overlap".

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Der frühere Klub-Boss Daniel Levy, der sich im vergangenen September nach 24 Jahren zurückzog, war auch unter den Fans nicht unumstritten, weil er nach Meinung vieler die Finanzen zu sehr gegenüber dem sportlichen Erfolg priorisierte.

De Zerbi der Richtige für den Abstiegskampf?

"Dass man in diesem Jahr so abgestürzt ist, würde ich aber eher auf seine Nachfolger schieben", sagt McCarthy. Es sei ein Teil des Problems, dass man nicht so genau wisse, "wer aktuell was tut." Auch mit Blick auf de Zerbi sei fraglich, ob dessen Philosophie für den Abstiegskampf überhaupt geeignet ist.

Ein Abstieg wäre jedenfalls fatal alleine schon für das Image der Spurs, findet Honigstein. Dabei könnte der Super-Gau sogar noch getoppt werden, wenn der Erzrivale FC Arsenal gleichzeitig Meister wird oder gar die Champions League gewinnt.

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Dann wäre klar, welche Lieder in Nord-London künftig gesungen werden, schmunzelt England-Kenner Honigstein. "Davon würde man sich aus Spurs-Sicht nicht mehr so schnell erholen."