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Mainz 05 verschafft sich bei Werder Bremen Luft im Abstiegskampf

Auswärtssieg in Bremen:Mainz 05 verschafft sich Luft im Abstiegskampf

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Zwei Tore reichen dem FSV Mainz 05, um auswärts gegen Werder Bremen zu gewinnen. Die Hausherren rutschen indes auf Rang 15 ab. Das Sechs-Punkte-Spiel im Tabellenkeller.

Marco Grüll (SV Werder Bremen) und Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05) kämpfen am 15.03.2026 in Bremen um den Ball.

Mainz 05 gewinnt auswärts 2:0 und holt drei wichtige Punkte bei Werder Bremen.

Quelle: Imago

Erst Befreiungsschlag, dann Vereinsgeschichte? Der FSV Mainz 05 hat vier Tage vor der historischen Chance in der Conference League einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gefeiert.

Gegen den direkten Konkurrenten Werder Bremen erkämpften sich die effizienten Mainzer im Weserstadion ein 2:0 (1:0) und verschafften sich Luft im Tabellenkeller.

Für Mainz erster Sieg seit fünf Pflichtspielen

Paul Nebel (6.) mit einem seltenen Kopfballtor und Jae Sung Lee (52.) trafen für den FSV, der sich für sein zweites noch verbliebenes Saisonziel ordentlich Selbstvertrauen holte: Am Donnerstag (18:45 Uhr) können die Mainzer im Heimspiel gegen Sigma Olmütz aus Tschechien erstmals ins Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs einziehen.

Der Stürmer der 05er Phillip Tietz gerät im Kopfballduell mit Stuttgarts Jeff Chabot aneinander, kann sich dennoch durchsetzen

Achterbahnfahrt der Gefühle mit versöhnlichem Ausgang: Mainz 05 und der VfB Stuttgart bieten gute Unterhaltung und trennen sich letztlich leistungsgerecht mit 2:2.

09.03.2026 | 9:48 min

Werder hingegen muss nach zuletzt zwei Siegen wieder zittern. Durch die Heimpleite rutschten die Grün-Weißen auf Tabellenrang 15 ab. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur einen Zähler, Mainz liegt zwei Punkte vor den Bremern. In den kommenden Wochen stehen für Werder weitere direkte Duelle im Abstiegskampf an.

Bremer bekommen die kalte Dusche

Trotz der jüngsten Erfolge starteten die Bremer, die kurzfristig auf Niklas Stark und Senne Lynen verzichten mussten, schläfrig in die Partie - und wurden sofort bestraft. Der 1,69 Meter große Nebel durfte seinen Flugkopfball aus sechs Metern völlig unbedrängt im Tor versenken.

Nach dem 1:1 Ausgleichstreffer durch Bremens Abwehrspieler Olivier Deman, jubeln alle Bremer Teamkameraden zusammen an der Eckfahne

Es hätte ein Aufschwung sein können: Werder Bremen hat den nächsten Schritt aus Krise und Tabellenkeller gemacht: Gegen den Union Berlin gewannen die Bremer vergangene Woche mit 4:1.

09.03.2026 | 7:07 min

Im Spagat zwischen der historischen Chance in Europa und dem Liga-Abstiegskampf tat die frühe Führung den Mainzern gut. Doch Werder hielt das Spiel offen. Leonardo Bittencourt antwortete beinahe umgehend, traf per Kopf aber nur die Querlatte (8.).

Mainzer Konterfußball reicht zum Sieg

Das Team von Daniel Thioune blieb bemüht - doch von Torgefahr war im kühlen Weserstadion nun nichts mehr zu spüren. Bis zur Pause verteidigte Mainz die knappe Führung recht souverän.

In der zweiten Hälfte wollten die Gäste das fünfte Pflichtspiel-Remis in Folge unbedingt verhindern - und konterten eiskalt. Nach einer tollen Hereingabe von Sheraldo Becker stolperte Lee den Ball äußerst unorthodox ins Tor.

Bolzplatz - Werder Bremen

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26.02.2026 | 16:23 min

Werder wirkte nun doch geschockt, auch wenn Justin Njinmah bei seinem Schuss nur Zentimeter fehlten (64.). In der Schlussphase verteidigte Mainz leidenschaftlich, Salim Musah sorgte bei seinem Bundesliga-Debüt für Werder noch einmal für Gefahr (86.).

Quelle: SID
Über dieses Thema berichtet das ZDF in den Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga immer montags ab 0 Uhr.
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