Bundesliga: RB Leipzig zeigt Eintracht Frankfurt die Grenzen auf

Mit einem verdienten 3:1-Erfolg bei Eintracht Frankfurt festigt RB Leipzig einen Champions-League-Platz. Der SGE droht am Sonntag das Abrutschen auf Rang acht.

Yan Diomande (l.) brachte Leipzig in Frankfurt mit 1:0 in Führung. Quelle: dpa

RB Leipzig hat mit dem nächsten wichtigen Sieg einen großen Schritt in Richtung Champions League gemacht. Im Topspiel der Fußball-Bundesliga setzten sich die Sachsen mit 3:1 (1:1) bei Eintracht Frankfurt durch. Durch den Dreier verschaffte sich die Mannschaft von Trainer Ole Werner ein Polster von fünf Punkten auf Rang fünf.

Erster Leipziger Sieg in Frankfurt

Der wieder einmal starke Yan Diomande (27.) per Soloaktion, Antonio Nusa (70.) mit einem strammen Schuss und Conrad Harder (80.) sorgten für den ersten Sieg der Leipziger in Frankfurt überhaupt.

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Hugo Larsson (34.) hatte für die Eintracht, die um Platz sieben bangen muss, zwischenzeitlich ausgeglichen. Der SC Freiburg könnte mit einem Sieg am Sonntag an den Hessen vorbeigehen.

Jürgen Klopp als Glücksbringer auf der Tribüne

Unter den Augen von Jürgen Klopp, dem Global Head of Soccer bei RB, zeigte Leipzig ein überzeugendes Auswärtsspiel und gewann nach 90 Minuten absolut verdient. Zwar kam die Eintracht zwischenzeitlich zum 1:1-Ausgleich. Defensiv wirkte die Elf von Trainer Albert Riera aber anfällig.

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Im zweiten Durchgang erhöhten die Gäste kontinuierlich den Druck auf den Kasten von SGE-Schlussmann Michael Zetterer. Beim 2:1 überwand Nusa den Frankfurter Keeper mit einem satten Distanzschuss. Harder sorgte Augenblicke nach seiner Einwechslung aus der Drehung für die Entscheidung.

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Quelle: SID, dpa