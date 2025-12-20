2. Bundesliga: Wie Schalke von Trainer Muslic wachgeküsst wurde

"Erle" steht auf dem Ärmel des S04-Sondertrikots, mit dem Miron Muslic zur Pressekonferenz kommt. Es ist nur ein kleines Zeichen, aber es sagt viel über den Schalker Trainer aus.

Der FC Schalke 04 hat nach schwierigen Jahren wieder viel zu feiern. Mit Trainer Miron Muslic gewann Königsblau die Herbstmeisterschaft der 2. Bundesliga. 18.12.2025 | 0:50 min

Zum 150. Geburtstag Gelsenkirchens hat Zweitligist Schalke 04 eine Spezialedition aufgelegt. Zum letzten Heimspiel des Jahres gegen Nürnberg lief der Spitzenreiter in den grünen Stadtfarben auf, mit dem Stadtwappen unter dem S04-Emblem auf der Brust.

Aufnäher auf den Ärmeln tragen die Namen der 18 Stadtteile, Fans können so die Verbundenheit zu "ihrem" Viertel ausdrücken. Bei Muslic ist es Erle - der Stadtteil, in dem die Arena steht - drei Kilometer nordöstlich von Schalke, wo der Klub vor über 120 Jahren gegründet wurde und in der Glückauf-Kampfbahn seine sieben Meisterschaften feierte.

Bei Schalke hat man wieder Lust statt pausenlos Frust

Das ist lange her, gefühlt fast genauso lange wie die Zeiten, als der FC Schalke 04 zu den besseren Adressen des deutschen Fußballs zählte, in der Bundesliga und sogar der Champions League spielte. Seit Jahren herrscht fast nur noch Frust auf Schalke - bis Muslic kam und den fast totgeglaubten Patienten Schalke wachküsste.

Ich bin sehr stolz, dass wir es geschafft haben, dass uns die Fans wieder respektieren und feiern. „ Miron Muslic. Trainer FC Schalke 04

Nach jedem Sieg rennt er mit Spielern und Staff zur Nordkurve und jubelt ausgelassen mit den Anhängern. Der Trainer in der vordersten Reihe, das kann auch schiefgehen - Muslic allerdings wirft niemand seine offen ausgelebte Euphorie vor.

Der FC Schalke bleibt auch im Duell der Altmeister gegen den 1. FC Nürnberg stabil. Durch den 1:0-Heimsieg stehen die Knappen vorzeitig als Zweitliga-Herbstmeister fest. 15.12.2025 | 7:02 min

Trainer Muslic ist eines von über 200.000 Mitgliedern

Seit ein paar Monaten ist er sogar eines von über 200.000 Mitgliedern im sechstgrößten Sportverein der Welt. Eine Liebe, die niemals endet? "Ich bleibe für immer Mitglied von Schalke 04. Egal, wie sich die Wege mal trennen werden", sagte Muslic dem "kicker". Und weiter: "Schalke 04 ist ein Teil von mir, es hat einen ganz festen Platz in meinem Herzen. Einmal Schalke, immer Schalke."

Begehrter Trainer Miron Muslic Schalkes Sportchef holte Miron Muslic im Sommer vom englischen Zweitliga-Absteiger Plymouth Argyle nach Gelsenkirchen. Der 43-jährige Muslic besitzt auf Schalke einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Im Aufstiegsfall verlängert sich der Kontrakt um ein weiteres Jahr. Per Ausstiegsklausel könnte der inzwischen begehrte Coach den Klub allerdings auch vorzeitig verlassen.

Nach 16 Spieltagen führt Schalke mit 37 Punkten die zweite Liga an, schon vor dem letzten Hinrunden-Spieltag am Sonntag (13:30 Uhr) in Braunschweig ist die Herbstmeisterschaft eingetütet - Schalke klopft wieder an der Tür zum Oberhaus. "Der Herbstmeistertitel ist nur eine Bestätigung, dass wir auf einem guten Weg sind. Das kann uns keiner mehr nehmen, das haben wir uns hart erarbeitet", meint Muslic sachlich.

Jeder Schalker darf träumen. Aber es ist erst der 16. Spieltag, es folgen noch viele schwierige Spiele. „ Frank Baumann, Sportvorstand FC Schalke 04, über die Herbstmeisterschaft

Schalker Minimalisten

Zwölf Siege stehen auf der Habenseite, neunmal haben die Minimalisten um Kapitän Kenan Karaman mit nur einem Tor Unterschied gewonnen, davon fünfmal mit 1:0. "Wir machen immer eins mehr als der Gegner", frohlockt Muslic, der weiß: "Die Basis ist aber immer das gute Verteidigen vorher, das hält uns im Spiel."

Einer der Erfolgsfaktoren ist Torwart Loris Karius. Acht Gegentore hat der Ex-Liverpooler Champions-League-Keeper erst hinnehmen müssen, neunmal hielt er seinen Kasten sauber. War die Schalker Abwehr in der vorigen Saison, als es lange gegen den totalen Absturz bis in die 3. Liga ging, noch das Sorgenkind, kann sich die Truppe nun auf die hintere Abteilung verlassen.

Zurückhaltung bei Transfers

Vorne hingegen könnte es besser laufen. 21 Treffer, das sind sogar zwei weniger als der Tabellenletzte Dresden vorzuweisen hat, nur sechs Mannschaften in der Liga haben noch weniger Tore geschossen. Verstärkungen für die dünn besetzte Offensive wären angebracht. Die Frage ist: Soll Schalke jetzt voll ins Risiko gehen, um den Aufstieg zu schaffen?

Spitzenreiter Schalke 04 festigt seine Tabellenführung. Die Königsblauen zeigen sich bei der ab der 55. Minute in Unterzahl spielenden Fortuna aus Düsseldorf höchst effizient. 08.12.2025 | 7:03 min

Das Geld ist nach wie vor knapp, auch wenn die Schulden immerhin auf etwa 150 Millionen Euro abgebaut wurden. "Diese Mannschaft kann Spiele gewinnen, sie hat die jetzige Punktzahl trotz vieler Verletzungen erreicht", sagt Baumann ein und fügt an: "Wir machen nur das, was wir für sinnvoll erachten."

Vorher soll aber der Jahresausklang genau so schön werden wie die Wochen zuvor. In Braunschweig kann Schalke am Sonntag den nächsten Schritt zur Rückkehr in die Bundesliga machen - ein weiteres dreckiges 1:0 würden Fans, Spieler und Trainer Muslic gerne in die Winterpause mitnehmen.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.