Tabellenführung 2. Liga: Schalke sieg im Topspiel gegen Paderborn

Schalke 04 gewinnt das Topspiel des 14. Spieltags in der 2. Bundesliga gegen den SC Paderborn und steht wieder an der Tabellenspitze. Königsblau drehte einen Rückstand zum Sieg.

Schalkes Kenan Karaman jubelt nach dem Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Quelle: firo Sportphoto

Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga wieder die Tabellenführung übernommen. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic setzte sich am Freitagabend im Topspiel 2:1 (1:1) gegen den SC Paderborn durch und verdrängte damit den bisherigen Spitzenreiter von Platz eins. Die Königsblauen waren schon einmal am 10. Spieltag an der Spitze. Mit nun 31 Punkten liegen sie zwei Zähler vor den Paderbornern.

Vor 62.077 Zuschauern in der Gelsenkirchener Arena brachte Laurin Curda die Gäste in der 38. Minute zunächst in Führung. Kenan Karaman (45.+3) und der eingewechselte Bryan Lasme (86.) drehten die Partie mit ihren Toren jedoch zugunsten der Schalker.

Sieben Siege nach neun Spielen und die beste Abwehr der 2. Liga: Der FC Schalke 04 spielt aktuell weit oben mit - und das mit einem Trainer, den vor der Saison kaum jemand kannte. 23.10.2025 | 17:44 min

Elfmeter für Schalke zurückgenommen

In der Anfangsphase stand Schiedsrichter Tobias Reichel im Mittelpunkt, der nach einem Foul von Paderborns Calvin Brackelmann an Moussa Sylla zunächst auf den Punkt zeigte. Nach minutenlanger Ansicht der Bilder nahm der Unparteiische dann den Elfmeter zurück, gab stattdessen einen Freistoß knapp außerhalb des Strafraums. Karamans Versuch sorgte aber für keine Gefahr (14.).

Es entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe, beide Teams suchten immer wieder den Weg nach vorne. Den schönen Kopfballtreffer von Curda konterte Karaman noch vor der Pause zum 1:1.

In Unterzahl hält Preußen Münster den FC Schalke 04 auf Platz 2 der Tabelle. Beide Mannschaften treffen ein Mal, die Tore zählen aber nicht. 24.11.2025 | 7:04 min

Das Heimteam startete in Halbzeit zwei mit viel Druck, vor allem Sylla und Christopher Antwi-Adjei sorgten immer wieder für Gefahr im Paderborner Strafraum. In der 63. Minute jubelte dann Sylla über den vermeintlichen Führungstreffer, doch auch hier griff der VAR ein. Es lag eine knappe Abseitsposition vor. Schalke drängte aber weiter auf den zweiten Treffer - und belohnte sich durch Joker Lasme.

