Jannik Sinner - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Jannik Sinner ist ein italienischer Tennisspieler, der bereits mehrere Grand-Slams gewonnen hat. Nach einem Dopingvergehen wurde Sinner 2025 für drei Monate gesperrt. ZDFheute informiert über Jannik Sinner aktuell: News, Videos und Hintergründe in der Übersicht.

Biografie

Jannik Sinner wurde am 16.08.2001 in Innichen, Südtirol, geboren. In seiner Jugend war Sinner erfolgreicher Skifahrer, widmete sich dann aber dem Tennissport und gab 2018 sein Profidebüt. 2024 gewann er mit den Australian Open sein erstes Grand-Slam-Turnier.