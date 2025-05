Tennis: Alles Wichtige zu den French Open 2025

Bei den Frauen scheint das Rennen etwas offener zu sein. Die Belarussin Aryna Sabalenka reist als Nummer eins an und will nach ihrer Finalniederlage gegen Madison Keys bei den Australian Open den ersten Grand-Slam-Titel in diesem Jahr. Größte Konkurrentin könnte Iga Swiatek sein. Die Polin hat die letzten drei Auflagen in Paris gewonnen und fühlt sich nirgendwo so wohl wie im Stade Roland Garros. Chancen haben zudem Coco Gauff aus den USA oder die Italienerin Jasmine Paolini, die zuletzt eindrucksvoll in Rom triumphierte.