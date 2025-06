Alcaraz gegen Sinner: Warum das French-Open-Finale historisch ist

Gazzetta dello Sport: "Zwei Tennis-Giganten ehren den Sport mit einem wunderbaren Match aus Spannung und Talent. Sie schenken der Tennisgeschichte eine epische Seite, die lange in Erinnerung bleiben wird."



La Stampa: "Beide schreiben eine neue Tennisgeschichte, niemand dachte sie könnte so faszinierend sein."



Le Figaro: "Ein Meisterwerk in fünf Akten mit einer völlig verrückten Handlung."



The Times: "Carlos Alcaraz bezwingt Jannik Sinner in einem French-Open-Finale für die Geschichtsbücher."



The Guardian: "Zu Beginn einer neuen Ära im Männertennis haben sie die Messlatte in die Stratosphäre gelegt."



Neue Zürcher Zeitung: "Der Sieg von Alcaraz gegen Sinner ist der Beginn einer Rivalität für die Tennis-Geschichte."



Washington Post: "Sportfans sind schnell dabei, jedes Fünf-Satz-Finale bei einem Grand Slam als episch zu bezeichnen. Aber der Sonntag hat es dank seiner vielen Wendungen verdient."