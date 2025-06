Tennis: Coco Gauff gewinnt erstmals die French Open

Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat zum ersten Mal in ihrer Karriere die French Open gewonnen. Die 21 Jahre alte Weltranglisten-Zweite setzte sich in einem hochklassigen Finale von Paris gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka aus Belarus mit 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 durch.

Gauff feierte damit den zweiten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere. Zuvor hatte sie 2023 bereits die US Open gewonnen, in Paris hatte sie 2022 im Endspiel gegen die Polin Iga Swiatek verloren. Im diesjährigen Finale gegen Sabalenka nutzte Gauff nach 2:38 Stunden ihren zweiten Matchball. Sabalenka (27) verpasste indes in ihrem ersten Paris-Finale den vierten Major-Triumph ihrer Karriere.