Welchen Einfluss haben Geräusche auf Athletinnen und Athleten?

Pfiffe, Zurufe und Jubel - Geräusche, die im Leistungssport teilweise nicht zu überhören oder nicht mehr wegzudenken sind. In manchen Sportarten wie Fußball, Handball oder Basketball sind sie erwünscht - in anderen wie Golf oder Tennis dagegen verpönt.

Ablenkung kann zu Konzentrationsverlust führen

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold

So zum Beispiel vor Kurzem in München: Da wurde Zverev mit "Auf geht's, du scheiß Frauenschläger!" verbal attackiert.

Alexander Zverev ist souverän in die French Open gestartet. In Paris erteilte Deutschlands Nummer eins im Tennis in der ersten Runde Learner Tien aus den USA in drei Sätzen eine Lehrstunde.

28.05.2025 | 1:21 min