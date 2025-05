Turnen, EM: Erstes Sprung-Gold für DTTB-Frauen seit 2008

Turnerin Karina Schönmaier gewinnt bei der EM in Leipzig Gold im Sprungfinale - das erste für die DTTB-Frauen seit 2008. Für die 19-Jährige ist es bereits die dritte Medaille.

Nächster Gold-Coup für das deutsche Turnen bei der Heim-EM in Leipzig: Karina Schönmaier hat sich im Einzelfinale am Sprung zur neuen Europameisterin gekürt. Die 19-Jährige kam mit ihrer Übung am Freitag auf 13,983 Punkte. Damit setzte sie sich vor Walentina Georgiewa (Bulgarien, 13,900 Punkte) und Lisa Vaelen (Belgien, 13,666) durch.