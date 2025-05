Turn-EM in Leipzig: Sturz-Drama um Helen Kevric

Helen Kevric (Mitte) verletzt sich bei ihrer Übung am Sprung. Über Art und Schwere der Verletzung ist bisher nichts bekannt.

Drama um Helen Kevric: Die deutsche Medaillen-Hoffnung hat sich bei den Heim-Europameisterschaften in Leipzig offenbar schwer verletzt. Zum Auftakt der Mehrkampf-Entscheidung stürzte die 17-Jährige nach der Landung beim Sprung.

Bei der Turn-EM in Leipzig haben die deutschen Männer eine Team-Medaille knapp verpasst. Mit dabei auch Andreas Toba, der seine Turn-Karriere nach dieser EM beenden wird.

Medaillenhoffnungen für Kevric

Kevric hatte sich als Drittbeste für das Mehrkampf-Finale qualifiziert und war mit berechtigten Medaillen-Hoffnungen an den Start gegangen. Überdies hatte sie als Beste den Endkampf am Stufenbarren erreicht und damit beste Aussichten, an ihrem Spezialgerät den EM-Titel zu gewinnen.