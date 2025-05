Turn-EM: Deutsches Duo Eder/Schönmaier landet Gold-Coup

Eder und Schönmaier, die schon beim überraschenden Team-Silber der Frauen so überzeugt hatte, vertrauten am Mittwoch in der Leipziger Messe zunächst auf ihre Bodenübungen, um den Einzug unter die besten Acht zu schaffen. Dies gelang den beiden 19-Jährigen, die danach am Barren und am Sprung beeindruckend nachlegten.