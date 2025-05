Champions-League-Finale: Bundesliga-Klassentreffen in München

Am Samstag werden sie beim FC Bayern neidisch auf Inter Mailand und Paris Saint-Germain blicken. Die Mannschaften der Trainer Simone Inzaghi und Luis Enrique werden sich ja in jenem Endspiel der Champions League gegenüberstehen, das die Münchner zum "Finale dahoam" ausgerufen hatten. Doch nun müssen die Bayern durch das Viertelfinal-Aus gegen Inter zuschauen, wie sich Europas Elite des Vereinsfußballs in ihrer Arena misst (ab 19:25 Uhr live im ZDF).