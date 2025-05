Tennis, French Open: Altmaier nach Hitze-Duell im Achtelfinale

Am Sonntag spielt Altmaier gegen den an 15 gesetzten Frances Tiafoe oder Sebastian Korda (Nr. 23/beide USA) um den Einzug in sein erstes Major-Viertelfinale. Zuvor kann am Samstag Alexander Zverev seinem Landsmann in die Runde der letzten 16 folgen - der Weltranglisten-Dritte trifft auf den Italier Flavio Cobolli, der zuletzt das ATP-Turnier in Hamburg gewann.