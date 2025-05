French Open: Altmaier erreicht dritte Runde

Daniel Altmaier ist als erster Deutscher in die dritte Runde der French Open eingezogen.

Daniel Altmaier hat bei den French Open als erster deutscher Tennisspieler die dritte Runde erreicht. Der 26-Jährige setzte sich in seinem zweiten Spiel in Paris gegen den Tschechen Vit Kopriva mit 6:2, 4:6, 6:3, 7:5 durch und bekommt es am Freitag mit dem 21-jährigen Serben Hamad Medjedovic zu tun.