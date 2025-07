Wimbledon: Sinner nach Verletzungsdrama um Dimitrow weiter

Verletzungsdrama im Achtelfinale von Wimbledon zwischen dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner und seinem Gegner Grigor Dimitrow. Der Bulgare, Nummer 21 der Welt, lag gegen den am Ellenbogen angeschlagenen Italiener bereits mit zwei Sätzen in Führung. Beim Stand von 6:3, 7:5, 2:2 aus Sicht von Dimitrow musste dieser jedoch selbst aufgeben.

Mit dem ersten Sieg eines Deutschen in Wimbeldon sorgte Boris Becker für mehr als eine Sensation. Ein Rückblick auf das historische Ereignis nach 30 Jahren aus dem Jahr 2015.

Fünftes Verletzungs-K.o. für Dimitrow

Der Bulgare fasste sich nach einem Aufschlag schlagartig an den rechten Brustmuskel und ging mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Dimitrow verschwand in der Folge für ein Medical Timeout in den Katakomben. Unter Tränen kam er wenig später wieder heraus und gab auf. Sinner zog damit zum vierten Mal ins Folge ins Viertelfinale des Rasen-Klassikers ein.