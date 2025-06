Tennis: Zverev-Partie in Wimbledon unterbrochen

Die Auftaktpartie des Tennis-Weltranglistendritten gegen den Franzosen Arthur Rinderknech wurde beim Stand von 6:7 (3:7), 7:6 (10:8) wegen der Sperrstunde beim Grand-Slam-Turnier am späten Abend um 22:54 Uhr Ortszeit abgebrochen. Das Spiel muss nun am Dienstag fortgesetzt werden.

Die beiden vorigen Partien auf dem Centre Court am heißesten Eröffnungstag der Wimbledon-Geschichte dauerten sehr lange. Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien setzte sich nach 4:37 Stunden gegen den Italiener Fabio Fognini durch.

Wieder wird es nichts mit einem Titel auf Rasen: Alexander Zverev verliert das Halbfinale des Tennisturniers in Halle gegen Daniil Medwedew nach dreistündigem Kampf.

Duell mit Rinderknech begann spät

Für einen guten Zweck veranstaltete der deutsche Tennisspieler im Rahmen der "WorldChanger Days 2025" ein Tennisturnier in Tirol. Unter anderem war Fußballspieler Mats Hummels mit dabei.

Der ersehnte erste Grand-Slam-Titel

Die Chance für Zverev, erstmals in Wimbledon über das Achtelfinale hinauszukommen und seinen ersehnten ersten Grand-Slam-Titel anzugreifen, ist dabei so groß wie lange nicht. In der Hälfte der Auslosung der deutschen Nummer eins verabschiedeten sich schon einige namhafte potenzielle spätere Gegner frühzeitig.