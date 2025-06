Tennis: Krawietz/Pütz gewinnen Doppel-Finale in Halle

Kevin Krawietz/Tim Pütz haben beim Rasenturnier in Halle das Finale gewonnen. Mit dem 6:3, 7:6 (7:4) gegen Andrea Vavassori/Simone Bolelli gelang dem deutschen Duo die Revanche an den Italienern für die 6:7, 6:7-Final-Niederlage vor einem Jahr an gleicher Stelle.