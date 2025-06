Alexander Zverev ist beim Rasenturnier in Halle ( ausgewählte Spiele im ZDF-Livestream ) souverän ins Achtelfinale eingezogen. Gegen den US-Amerikaner Marcos Giron gewann der Weltranglistendritte mit 6:2 und 6:1. Nun trifft er auf den Italiener Lorenzo Sonego, der am Vortag Jan-Lennard Struff ausgeschaltet hatte.

Nach dem erfolgreichen Auftakt in die Rasensaison in Stuttgart, bei dem er nur im Finale gegen Taylor Fritz das Nachsehen hatte, wollte Zverev seine gute Form auch in Halle unter Beweis stellen. Gegen Giron ging er als klarer Favorit in die Partie.