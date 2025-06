Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Halle (ausgewählte Spiele im Stream auf der ZDF-Streamingplattform) an dem an drei gesetzten Daniil Medvedev gescheitert. Gegen den Russen kam die deutsche Nummer zwei vor allem mit den Aufschlägen seines Gegners kaum zurecht. Am Ende verlor er mit 3:6 und 3:6.