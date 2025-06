WTA in London: Tatjana Maria triumphiert im Londoner Queen's Club

Unterschnittene Bälle lassen Anisimova verzweifeln

Mit ihren unterschnittenen Bällen auf der Vorhand- wie auf der Rückhandseite entnervte Maria ihre 14 Jahre jüngere Gegnerin komplett. Die Deutsche befand sich fast durchgehend in der Defensive, leistete sich aber so gut wie keine Fehler und erlief fast jeden Ball.

Schon mit herausragenden Siegen über die ehemalige Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan oder Australian-Open-Siegerin Madison Keys aus den USA hatte Maria in dieser Woche ein fettes Ausrufezeichen an die Konkurrenz geschickt.

Älteste Spielerin im WTA-500-Klub

Für Maria könnte der Titel von London die Trendwende in einer bislang verkorksten Saison einleiten. Vor dem Rasenevent in der englischen Hauptstadt steckte die Tennis-Mama in einem Formtief und hatte seit April kein Spiel mehr gewonnen. Bei den Australian Open zu Beginn des Jahres war Maria in der zweiten Runde gescheitert.