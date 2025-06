Ein wenig Zanken kommt auch in der Liebe vor - so ähnlich ordnet Alexander Zverev den Disput mit Boris Becker ein. "In jeder Beziehung, ob es ein Partner ist oder mit jemand anderem, hat man Streitthemen. Das ist bei uns vielleicht eins gerade", sagte der aktuell beste deutsche Tennisspieler. Rund zwei Monate, nachdem Bilder vom gemeinsamen Training aufgetaucht waren, tragen sie eine Meinungsverschiedenheit über die Öffentlichkeit aus.