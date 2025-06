Bei den French Open in Paris hatte Zverev sein Viertelfinale gegen den serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic verloren und sich danach einen Disput mit Tennis-Idol Boris Becker geliefert. In Stuttgart spielte der Weltranglisten-Dritte zur Vorbereitung auf den Rasen-Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon vom 30. Juni bis 13. Juli. In der kommenden Woche geht es für ihn im westfälischen Halle weiter.