ATP-Turnier in Stuttgart: Zverev greift nach erstem Rasen-Titel

Im Finale wartet "Angstgegner" Fritz

Im Finale am Sonntag trifft Zverev auf den US-Amerikaner Taylor Fritz, der sich in der jüngeren Vergangenheit als eine Art Angstgegner für den Deutschen erwiesen hat: Der US-Amerikaner gewann die letzten vier Duelle mit Zverev.

Fritz setzte sich in seinem Halbfinale in Stuttgart mit 6:4, 7:6 gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime durch.

Tatjana Maria darf weiter vom Titel beim WTA in London träumen: Im Halbfinale bezwang sie die US-amerikanische Australian-Open-Siegerin Madison Keys glatt in zwei Sätzen.

Zverev und Shelton liefern sich starkes Aufschlag-Duell

Der zweite Satz verlief ähnlich, wobei Zverev die besseren Returns parat hatte und nach zwei Stunden seinen dritten Matchball per Ass verwandelte. Vor fast genau zwei Monaten hatte er Sheldon schon einmal auf heimischem Boden geschlagen - und zwar zum bislang einzigen Titelgewinn in diesem Jahr in München.

Zverev nutzt den Wettbewerb in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, um sich auf das prestigeträchtige Highlight in Wimbledon (ab 30. Juni) vorzubereiten. Auch das anstehende Turnier in Halle/Westfalen (ZDF-Livestream) will der 28-Jährige zur Vorbereitung auf Wimbledon nutzen.