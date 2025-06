Tennis-Turnier in Halle: Ist Schluss mit Zverevs Rasenallergie?

In Halle, das nach den Grand Slams und den 1000er-Turnieren als 500er-Event zur dritthöchsten Kategorie der ATP-Tour gehört, ist das Feld aber noch stärker besetzt als am Stuttgarter Weissenhof. So stark, dass die beiden anderen deutschen Profis Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier eine Wildcard für das Hauptfeld benötigten.