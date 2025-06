Tennisspielerin Lys über Bedrohungen: "Die haben keine Scham"

Tennisspielerin Eva Lys erlebt Beleidigungen und Bedrohungen nicht nur im Internet. "Auch leider im realen Raum. Man muss immer auf der Hut sein. Ich hatte keine schönen Interaktionen in den letzten Monaten", berichtete Lys beim WTA-Turnier in Berlin, ohne Details zu nennen. "Das meiste passiert aber online, weil sich ganz viele Leute verstecken", sagte die 23-Jährige weiter.

Lys: "Wichtig, darüber zu reden"

Durch ihre gestiege Bekanntheit bekomme sie immer mehr Hass-Kommentare in den sozialen Medien, sagte Lys jüngst dem "Tagesspiegel". Sie wolle das nicht einfach hinnehmen: "Ich glaube, es ist einfach wichtig, weiter darüber zu reden - in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder weniger wird", so Lys: "Ich finde, sowas darf man nicht ignorieren - dafür sollte es immer Konsequenzen geben."