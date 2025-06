Beim am Montag beginnenden Rasen-Klassiker in Wimbledon im Südwesten Londons stehen in Topstar Alexander Zverev , Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier nur drei deutsche Profis im Hauptfeld. So gering war die Anzahl in Wimbledon zuletzt vor 42 Jahren. Bei Grand-Slam-Turnieren war der deutsche Tennisbund (DTB) zuletzt 2007 bei den French Open so dünn aufgestellt.