Tennis - Wimbledon: Lys nach Drei-Satz-Kampf erstmals in 2. Runde

Bei den Australian Open spielte sich Eva Lys bis ins Achtelfinale. Wie weit geht es in Wimbledon für sie?

Eva Lys hat als erster deutscher Tennisprofi direkt einen erfolgreichen Auftakt beim Rasen-Klassiker in Wimbledon gefeiert. Sie steht zum ersten Mal in ihrer Karriere in der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers.