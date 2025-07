Wimbledon: Sensationslauf von Siegemund geht weiter

Laura Siegemund hat ihren sensationellen Erfolgslauf in Wimbledon fortgesetzt und das Viertelfinale erreicht. Die 37-Jährige besiegte die Argentinierin Solana Sierra nach zweimaliger Regenunterbrechung und abgezockter Vorstellung mit 6:3, 6:2 und zog erst zum zweiten Mal in ihrer Karriere bei einem Grand Slam in die Runde der besten acht ein.

Siegemund letzte Deutsche im Turnier

Siegemund, die in der dritten Runde überraschend die Australian-Open-Siegerin Madison Keys (USA) ausgeschaltet hatte, ist die letzte verbliebene Deutsche im Turnier. In vier Matches hat sie noch keinen Satz abgegeben.

Die 37-Jährige tritt in London auch noch im Doppel an, aus dem Mixed-Wettbewerb zog sie am Samstag aus Regenerationsgründen zurück. Zuvor hatte sie nur bei den French Open 2020 das Viertelfinale erreicht. Ihr Einzug unter die Top acht im All England Club bringt ihr 400.000 Pfund Preisgeld, in der Weltrangliste wird die Nummer 104 der Welt um rund 50 Plätze klettern.