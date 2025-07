Ben Shelton entschuldigte sich bei den Zuschauern für seine nur sehr kurze Tennis-Show. Das Zweitrundenspiel des Amerikaners in Wimbledon war am Donnerstagabend um halb zehn wegen Dunkelheit abgebrochen worden - dabei fehlte dem Amerikaner bei eigenem Aufschlag nur noch ein Spiel zum Sieg gegen Rinky Hijikata aus Australien.

Die 81-jährige Tennis-Ikone hat sechs Mal Wimbledon gewonnen. Nun wurde der Name der amerikanischen Sportlerin auf dem berühmten "Walk of Fame" in Hollywood verewigt.

08.04.2025 | 0:42 min