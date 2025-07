Jan-Lennard Struff bejubelt seinen Einzug in Runde drei in Wimbledon

Jan-Lennard Struff hat in Wimbledon überraschend die dritte Runde erreicht und trifft nun auf den Topfavoriten Carlos Alcaraz. Der 35 Jahre alte Sauerländer bezwang den favorisierten Kanadier Félix Auger-Aliassime mit 3:6, 7:6 (11:9), 6:3, 6:4.

Partie war zunächst unterbrochen

Die Partie des Warsteiners war am Mittwochabend beim Stand von 1:1-Sätzen wegen Dunkelheit abgebrochen worden, mehr als 16 Stunden später ging es weiter. Zur Wiederaufnahme zeigte sich der Weltranglisten-125. sofort hellwach.

Struff setzte den an Nummer 25 gesetzten Auger-Aliassime bei dessen Aufschlag immer wieder schnell unter Druck und zeigte große Nervenstärke.

Nächster Gegner: Carlos Alcaraz

Gegen den Topfavoriten Alcaraz geht es für Struff nun um den ersten Wimbledon-Achtelfinaleinzug seiner Karriere. Vor drei Jahren hatte er den Spanier in der ersten Runde am Rande einer Niederlage, musste sich jedoch in fünf Sätzen geschlagen geben.