Mentale Probleme: Expertin: Therapie könnte Zverev helfen

Sportpsychiater könnte Zverev Klarheit bringen

Eine diagnostizierte Depression ist eine Stoffwechsel-Krankheit und wird als affektive Störung bezeichnet (anhaltende oder wiederkehrende Veränderungen der Stimmungslage). Symptome einer Depression sind u.a. keine Energie, keinen Sinn in der eigenen Tätigkeit, keine Freude an Dingen, die einem sonst Freude bereiten, Probleme beim Aufstehen und kann als solche diagnostiziert werden. Bei zunächst kurzer Zeitdauer spricht man von einer leichten depressiven Episode. Je intensiver sich der oder die Betroffene eingeschränkt fühlt, desto stärker wird die Episode beschrieben (mittelgradige Depression, schwere Depression bis hin zu Suizidgedanken). Vorstufen der Depression wie zum Beispiel Burnout (medizinischer Begriff für Diagnose: Erschöpfungsdepression) werden oft im Arbeitskontext gesehen. Das ist leicht auf Leistungssportler übertragbar, die alles für ihren Sport tun und in der Überbelastung die Sinnhaftigkeit verlieren können. Die Sportpsychologie beschäftigt sich im Sinne der Prävention mit Vorstufen, z.B. mit folgenden Symptomen: Athleten fühlen sich gestresst, niedergeschlagen, verlieren ihre Identität. Diese Gefühlslagen müssen aber nicht zum Vollbild der Depression führen. Auch die postolympische Depressionen oder Blues kann zu diesen Vorstufen zählen.

Viele Nebenschauplätze für Zverev abseits des Platzes

Spitzensportler benötigten ein dickes Fell, meint die Sportpsychologin, die auf die vielen Nebenschauplätze Zverevs der vergangenen Jahre verwies: eine Schlammschlacht mit dem Ex-Manager, mehrere unschöne öffentliche Trainertrennungen, öffentliche Kritik an seinen Verfehlungen während Corona. Dazu große Medienberichte über mutmaßliche Vorwürfe häuslicher Gewalt, die Jahre öffentlich schwelten, zu einem Verfahren der Profi-Tennisorganisation ATP führten, bevor sie Zverev juristisch in einem Gerichtsverfahren einvernehmlich mit der Gegenpartei ohne Urteil beilegen konnte.

Der letzte Tropfen bringe das Fass zum Überlaufen. "An dem Punkt hat er sich wohl am Dienstag befunden und gesagt: 'Gut, jetzt spreche ich mal über mentale Probleme.'"

Affektiver Moment nach der Niederlage

Die Meinung von Bruder Mischa Zverev, die Aussagen hätten mit der Niederlage zu tun, seien ebenfalls Teil der Wahrheit. "In so einem affektiven Moment nach einer Niederlage können solche Aussagen auch aus einem Sportler heraussprudeln und vor diesem Hintergrund getroffen werden", erklärt die Psychologin, die Zverevs Bereitschaft, erstmals offen für Hilfe zu sein, als gutes Signal wertet.

"Je mehr Menschen sich öffnen, desto weniger ist dieses Thema in der Ecke der Tabus. So kann man besser auf die Thematik aufmerksam machen und früher erkennen, wenn Warnzeichen vorliegen", so Sulprizio. "Da sind wir in Deutschland noch nicht ganz so weit und liberal." Mentale Probleme würden oft noch immer als "ein Zeichen von Schwäche" wahrgenommen werden.