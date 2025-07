Zverev nach Wimbledon-Aus: "Fühle mich allein im Leben"

Zverev wirkt mitgenommen

Auf der Pressekonferenz rund zwei Stunden nach dem Spielende gab er einen tiefen Einblick in sein Seelenleben. Sichtlich mitgenommen sagte er im All England Club:

Es sei im Moment schwierig für ihn, "außerhalb des Tennisplatzes Freude zu finden". Er könne sich auch, sagte Zverev, eine Therapie vorstellen. "Ich habe viele Schwierigkeiten durchgemacht. Ich habe viele Schwierigkeiten in den Medien durchgemacht. Ich habe viele Schwierigkeiten im Leben allgemein durchgemacht."

Ich habe mich noch nie so leer gefühlt.

Es fehle ihm "einfach die Freude an allem, was ich tue. Es geht nicht unbedingt um Tennis."

Zverev lässt Zukunft offen

Zverev will bis zum Masters in Kanada, das Ende Juli beginnt, Antworten finden. Er müsse verstehen, "welche Menschen mir Freude bringen, was mich motiviert".