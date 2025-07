Warum Tennisprofis mit Geldsorgen zu kämpfen haben

Nicht alle Profispielerinnen und -spieler verdienen so gut, um finanziell sorgenfrei leben zu können.

Etwas mehr als 3,5 Millionen Euro werden die Siegerin und der Sieger der Einzelturniere beim prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt einstreichen. Schon die Teilnahme an Runde eins des am Montag gestarteten Rasen-Klassikers in Wimbledon garantiert den Profis 77.500 Euro Preisgeld.