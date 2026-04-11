Tennis: Zverev scheitert auch in Monte-Carlo an Sinner

Anderes Turnier, anderer Belag, gleicher Ausgang: Alexander Zverev verliert auch das dritte Halbfinal-Duell mit Jannik Sinner binnen vier Wochen klar.

Alexander Zverev fand gegen Sinner auch in Monte-Carlo kein Mittel. Quelle: action press

Die Niederlagen-Serie von Alexander Zverev gegen Jannik Sinner geht weiter. Im Halbfinale des Masters in Monte-Carlo unterlag Zverev klar mit 1:6, 4:6. Damit hatte der Deutsche auch im dritten Halbfinal-Duell mit dem Italiener binnen vier Wochen das Nachsehen.

Zverevs achte Niederlage in Folge gegen Sinner

"Ich habe sehr, sehr solide gespielt", sagte Sinner. Das reichte, um Zverev bei seiner achten Niederlage in Folge im direkten Duell - der fünften in Serie ohne Satzgewinn - keine Chance zu lassen.

Bis zum Start der French Open am 24. Mai setzt sich die Sandplatz-Arbeit für Zverev in der kommenden Woche in München fort. Dort ist er Titelverteidiger - es ist sein einziger Turniersieg seit Anfang 2025.

Zverev macht zu viele Fehler

Sinner trifft derweil am Sonntag im Endspiel des Sandplatz-Events im Fürstentum auf Carlos Alcaraz. Der spanische Weltranglisten-Erste bezwang Lokalmatador Valentin Vacherot 6:4, 6:4.

Vor den Augen von Tennis-Legende Boris Becker leistete sich Zverev gegen Sinner zu viele Fehler. Der Deutsche verlor seine ersten beiden Aufschlagspiele, erst nach 25 Minuten gelang ihm der erste Spielgewinn. Sinner wirkte präsenter und ließ Zverev kaum Gelegenheiten zum Durchatmen. Schon nach 35 Minuten war der erste Satz verloren, als Sinner Zverev zum dritten Mal den Aufschlag abnahm.

Formtest für die French Open

Zum Auftakt in seine Sandplatz-Saison hatte sich die deutsche Nummer eins viel vorgenommen. Das Turnier in Monte-Carlo sollte für Zverev ein wichtiger erster Test auf dem Weg zu den French Open in Paris sein, bei denen er einmal mehr auf seinen ersten Grand-Slam-Titel hofft.

Doch Sinner zeigte ihm auch im zweiten Satz immer wieder die Grenzen auf. Gegen den Aufschlag des Italieners gelangen Zverev im zweiten Durchgang nur zwei Punkte, ehe er am Ende ein weiteres Break kassierte und nach 82 Minuten sein Aus besiegelt war.

Alexander Zverev steht im Viertelfinale des Tennis-Masters in Miami. Gegen den Franzosen Quentin Halys hatte der Deutsche viel Mühe. 25.03.2026 | 1:00 min

Sinner hatte im März in den USA einen perfekten Tennis-Monat erlebt und die Masters-Turniere in Indian Wells und Miami gewonnen. Damit schaffte er als insgesamt achter Spieler das sogenannte "Sunshine Double". Auf dem Weg dorthin hatte er in den Halbfinals Zverev jeweils in zwei Sätzen besiegt.

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Quelle: dpa, SID