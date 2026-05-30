DFB-PK vor Testspiel gegen Finnland:Bundestrainer Nagelsmann plant mit Nmecha und Karl
Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt im Testspiel gegen Finnland in Mainz auf eine potenzielle WM-Abwehrreihe. In Mainz bekommen zudem zwei Akteure Spielpraxis.
Felix Nmecha und Lennart Karl erhalten nach längerer Verletzungspause Spielpraxis, Deniz Undav ersetzt Kai Havertz: Julian Nagelsmann hat einige Details über seine Aufstellung im vorletzten WM-Test verraten.
Undav rückt für Havertz ins Team
Demnach wird der Dortmunder Nmecha am Sonntag (20:45 Uhr/live im ZDF) in Mainz gegen Finnland an der Seite von Aleksandar Pavlovic auf der Doppel-Sechs auflaufen. Der Stuttgarter Undav wird für Havertz stürmen, der am Samstagabend noch das Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain in Budapest bestreitet. Youngster Karl gibt sein Startelf-Debüt in der DFB-Auswahl.
Auf die ganz großen Experimente wird Nagelsmann aber verzichten.
"Der Konkurrenzkampf ist da", betonte der Bundestrainer nach dem Abschlusstraining in Herzogenaurach.
Abwehrreihe gegen Finnland WM-reif
Für den an der Wade verletzten Rückkehrer Manuel Neuer gibt der eben erst von Nagelsmann zur "Weltklasse-1b-Lösung" herabgestufte Oliver Baumann den Platzhalter. Vor dem Hoffenheimer steht Nagelsmann mit Kapitän Joshua Kimmich rechts, Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck im Zentrum sowie David Raum links seine WM-Viererkette zur Verfügung.
In der Offensive blickt alles auf Jamal Musiala. Der lange verletzte Münchner bestreitet sein erstes Länderspiel seit März 2025. Das Traum-Duo "Wusiala" wird komplettiert von Florian Wirtz. Weil Serge Gnabry für die WM ausfällt, ist die rechte Flügelposition neu zu besetzen - Jungstar Karl bekommt seine Chance von Beginn an. "Er kann zeigen, was er kann", sagte Nagelsmann.
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