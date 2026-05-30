Bundestrainer Nagelsmann plant mit Nmecha und Karl

Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt im Testspiel gegen Finnland in Mainz auf eine potenzielle WM-Abwehrreihe. In Mainz bekommen zudem zwei Akteure Spielpraxis.

Der vorletzte Test steht an. Wie ist die Mannschaft drauf? Die Pressekonferenz des DFB mit Julian Nagelsmann und Jamal Musiala. 30.05.2026 | 20:07 min

Felix Nmecha und Lennart Karl erhalten nach längerer Verletzungspause Spielpraxis, Deniz Undav ersetzt Kai Havertz: Julian Nagelsmann hat einige Details über seine Aufstellung im vorletzten WM-Test verraten.

Undav rückt für Havertz ins Team

Demnach wird der Dortmunder Nmecha am Sonntag (20:45 Uhr/live im ZDF) in Mainz gegen Finnland an der Seite von Aleksandar Pavlovic auf der Doppel-Sechs auflaufen. Der Stuttgarter Undav wird für Havertz stürmen, der am Samstagabend noch das Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain in Budapest bestreitet. Youngster Karl gibt sein Startelf-Debüt in der DFB-Auswahl.

Auf die ganz großen Experimente wird Nagelsmann aber verzichten.

Wir haben nicht so viel Zeit. Wir versuchen, schnell in den Rhythmus zu kommen. Wir werden viele Spieler von denen sehen, die auch im ersten WM-Spiel beginnen können. „ Bundestrainer Julian Nagelsmann

"Der Konkurrenzkampf ist da", betonte der Bundestrainer nach dem Abschlusstraining in Herzogenaurach.

Der kleine karibische Inselstaat Curaçao ist zum ersten Mal bei einer Fußball-WM dabei. Im Land herrscht Vorfreude während der Vorbereitungen auf das erste Spiel - gegen die deutsche Elf. 27.05.2026 | 2:35 min

Abwehrreihe gegen Finnland WM-reif

Für den an der Wade verletzten Rückkehrer Manuel Neuer gibt der eben erst von Nagelsmann zur "Weltklasse-1b-Lösung" herabgestufte Oliver Baumann den Platzhalter. Vor dem Hoffenheimer steht Nagelsmann mit Kapitän Joshua Kimmich rechts, Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck im Zentrum sowie David Raum links seine WM-Viererkette zur Verfügung.

In der Offensive blickt alles auf Jamal Musiala. Der lange verletzte Münchner bestreitet sein erstes Länderspiel seit März 2025. Das Traum-Duo "Wusiala" wird komplettiert von Florian Wirtz. Weil Serge Gnabry für die WM ausfällt, ist die rechte Flügelposition neu zu besetzen - Jungstar Karl bekommt seine Chance von Beginn an. "Er kann zeigen, was er kann", sagte Nagelsmann.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

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