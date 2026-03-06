Lennart Karl - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Lennart Karl
Lennart Karl ist ein deutscher Fußballprofi. Er steht beim Rekordmeister FC Bayern München unter Vertrag und zählt zu den größten deutschen Fußball-Talenten.
Biografie
Lennart Karl wurde am 22. Februar 2008 in Gelnhausen geboren. 2022 wechselte er zum Nachwuchs des FC Bayern München, wo ihm 2025 sein Durchbruch in den Profifußball gelang. In der UEFA Champions League stellte Karl 2025 bereits Rekorde auf - als jüngster deutscher Torschütze und jüngster Spieler mit Toren in drei aufeinanderfolgenden Spielen.
