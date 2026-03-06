  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Lennart Karl - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Lennart Karl

|
Lennart Karl ist ein deutscher Fußballprofi. Er steht beim Rekordmeister FC Bayern München unter Vertrag und zählt zu den größten deutschen Fußball-Talenten.

Aktuelle Nachrichten zu Lennart Karl

  1. Bayerntrainer Vincent Kompany (rechts) mit Fußballer Lennart Karl am Spielfeldrand am 03.12.2025 in Berlin.

    Nach dem finalen 4:0 in Heidenheim:Die bemerkenswerte Bilanz des FC Bayern

    von Maik Rosner
    mit Video7:30
  2. Lennart Karl, Champions League, FC Bayern - Sporting Lissabon

    FCB-Teenager als WM-Kandidat:Lennart Karl, der Unaufhaltsame

    von Maik Rosner
    mit Video16:18
  3. Lennart Karl

    Shootingstars in der Bundesliga:Karl, El Mala, Ouédraogo: Ist der Hype gerechtfertigt?

    von Ralf Lorenzen
    mit Video16:18
  4. Michael Olise und Lennart Karl.

    Fußball - Bundesliga:Bayrische Teamarbeit gegen den SC Freiburg

    Video0:23
  5. Tom Bischof, Lennart Karl und Mert Kömür liegen sich nach dem 2:0 für Deutschland im Spiel gegen Malta in der U21 EM-Qualifikation in den Armen

    6:0 in EM-Quali gegen Malta:Bischof und Karl überragen bei Kantersieg der U21

    mit Video14:39
  6. FC Bayern U21 Spieler Lennart Karl.

    Nachwuchsspieler Karl und Co.:U21: Startrampe für die Nagelsmann-Mannschaft

    von Ralf Lorenzen
  7. Said El Mala (Deutschland, r) und Tommy Fogarty (Nordirland) kämpfen um den Ball im Spiel am 14.10.2025 im britischen Belfast.

    Bundestrainer über El Mala, Karl und Co.:Nagelsmann macht Talenten Hoffnung auf WM-Teilnahme

    mit Video2:59
  8. FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3

    Champions League :Bayerns Youngster Karl schießt sich in die Geschichtsbücher

    mit Video2:59
  9. Jonah Kusi-Asare (links) und Lennart Karl (beide Bayern München) jubeln über den4:0-Sieg über Tottenham Hotspur

    Bischof, Karl, Wanner und Co.:Bayern funken auf der jungen Welle

    von Maik Rosner
    mit Video0:30

Biografie

Lennart Karl wurde am 22. Februar 2008 in Gelnhausen geboren. 2022 wechselte er zum Nachwuchs des FC Bayern München, wo ihm 2025 sein Durchbruch in den Profifußball gelang. In der UEFA Champions League stellte Karl 2025 bereits Rekorde auf - als jüngster deutscher Torschütze und jüngster Spieler mit Toren in drei aufeinanderfolgenden Spielen.
Lennart Karl, Champions League, FC Bayern - Sporting Lissabon

Lennart Karl, der Unaufhaltsame

Aktuelle Nachrichten zum FC Bayern München

  1. DFB-Pokal Frauen Spielpaarung Hamburger SV - FC Bayern München
    Livestream

    Sport | DFB-Pokal der Frauen Saison 2025/26:Hamburger SV - FC Bayern München

  2. Eugen Polanski

    Borussia im Abstiegskampf:Warum Trainer Polanski bei Gladbach jetzt liefern muss

    von Stephan Klemm
    mit Video11:13
  3. Joshua Kimmich, Josip Stanisic und Michael Olise am 28.02.26

    Bundesliga:Kapitän Kimmich entscheidet rasantes Topspiel

    von Oliver Schmidt
    Video15:00
  4. Der FC Bayern hat den Angriff von Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga abgewehrt und einen riesigen Schritt hin zum Meistertitel gemacht.

    Titel-Vorentscheidung im Klassiker:Bayerns Meisterstück mit Makeln

    von Maik Rosner
    mit Video15:00
  5. das aktuelle sportstudio: Alle Tore von Dortmund gegen Bayern

    Sport | das aktuelle sportstudio:Alles zum Topspiel Dortmund - FC Bayern

    Video83:14
  6. Der deutsche ZDF-Schiedsrichterexperte Thorsten Kinhöfer in der Liveschalte beim aktuellen Sportstudio

    Ex-Schiri zu neuen Regeln:Kinhöfer: Lieber Zwei Mal 30 oder 35 Minuten

    Video3:31
  7. Der Geschäftsführer Sport des BVB Lars Ricken im ZDF-Interview

    BVB-Chef Lars Ricken:"Bisschen Glück" bei Schlotterbecks Gelb

    Video4:11
  8. Bayerns Mittelfeldspieler Joshua Kimmich jubelt zusammen mit seinen Teamkollegen Josip Stanisic und Michael Olise nach seinem Tor zum 2:3 Endstand gegen den BVB

    München nun mit elf Punkten Vorsprung:FC Bayern zwingt Dortmund in die Knie

    von Jens Bednarek
    mit Video83:14
  9. Trainer Vincent Kompany von Bayern München mit Harry Kane (rechts) und Josip Stanisic (hinten) während des Abschlusstrainings am 25.11.2025.

    Bundesliga-Klassiker:Warum Bayern in Dortmund viel gewinnen kann

    von Maik Rosner
    mit Video9:46
  10. Fußball: FC Bayern - Borussia Dortmund.

    Fußball-Bundesliga:Spannung vor dem Spitzenspiel BVB - Bayern

    von Svenja Bergerhoff
    Video0:43
  11. Nico Kovac

    Sorgen trotz Rang zwei in der Liga:Vor dem Bayern-Duell: Offene Fragen beim BVB

    von Patrick Brandenburg
    mit Video3:37
  12. René Adler

    ZDF-Fußballexperte:Adler zu Topspiel: "Letzte Chance für BVB"

    von Svenja Bergerhoff
    Video3:37
  13. Ivan Rakitic hält das Los mit der Aufschrift "Arsenal FC" in die Kamera.

    Champions-League-Auslosung:Kein deutsches Duell im Achtelfinale

    mit Video9:46
  14. Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt) und Jamal Musiala (FC Bayern München) kämpfen.

    Rekordmeister siegt mit 3:2:Bayern macht es gegen die SGE selbst spannend

    von Moritz Zschau
    Video10:04
  15. Jovana Damnjanović (FC Bayern München) jubelt.

    4:1-Sieg im Bundesliga-Topspiel:Bayern-Frauen zeigen Wolfsburg Grenzen auf

    Video8:34
  16. Der DFB-Pokal

    Auslosung des Halbfinals:Bayer Leverkusen empfängt den FC Bayern

    mit Video7:31