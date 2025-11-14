U21-EM-Qualifikation: U21 als Startrampe für Nagelsmann-Team

Lange wurde geklagt, der Nationalmannschaft fehle Nachwuchs. Aktuell gibt es regen Zulauf aus der U21. Zur Freude von U21-Trainer Di Salvo, der hochkarätigen Ersatz berufen konnte.

Bayern und jetzt auch in der DFB-U21: Lennart Karl. Quelle: dpa

Vor 14 Jahren konnte sich eine deutsche U21-Nationalmannschaft letztmals nicht für die EM-Endrunde qualifizieren. Vor einem Monat schien beim Auswärtsspiel in Nordirland bis zur 79. Minute das gleiche Schicksal bevorzustehen. Ein paar Tage zuvor hatte es gegen Griechenland eine überraschende 2:3-Niederlage gegeben und die Nordiren führten seit der 4. Minute mit 1:0.

Last Minute-Sieg gegen Nordirland verschafft Luft

Dann schossen Assan Ouedraogo und Dzenan Pejcinovic die DFB-Auswahl doch noch zum späten Sieg. Damit ist die Qualifikation für die Endrunde 2027 in Serbien und Albanien noch längst nicht gesichert, das Team von Trainer Antonio di Salvo steht in den kommenden Spielen gegen Malta und in Georgien aber nicht mehr mit dem Rücken zur Wand.

"Es war gut, dass wir gegen Nordirland noch die Kurve bekommen haben", sagt Aljoscha Kemlein von Union Berlin, der in Belfast verletzt fehlte.

Die Niederlage gegen Griechenland ist ein Zeichen, dass wir keinen Gegner unterschätzen dürfen und immer mit vollem Einsatz in die Spiele gehen müssen. „ Aljoscha Kemlein, U21-Nationalspieler

Karrieresprung für El Mala und Ouedraogo

Dabei muss die Mannschaft auf zwei Spieler verzichten, über die im Vorfeld mehr gesprochen wurde als über diejenigen, die dabei sind. Der Kölner Said El Mala sowie der Leipziger Ouedraogo wurden von Julian Nagelsmann ins A-Aufgebot des DFB berufen. Beide gehörten in Nordirland noch zur Startelf.

"Das finde ich richtig gut", sagt Di Salvo zum Aufstieg der beiden. "Das ist eine der Hauptaufgaben eines U 21-Trainers, Spieler zu entwickeln."

Es zeigt, dass wir auf die richtigen Leute setzen und der Weg zur A-Nationalmannschaft kürzer wird. „ Antonio Di Salvo, U21-Nationaltrainer

Gewachsene Durchlässigkeit zur A-Nationalelf

In der Tat scheint die U21 als Startrampe für eine Karriere in der A-Mannschaft an Bedeutung zu gewinnen. Aus dem vorherigen Jahrgang sind aktuell Nick Woltemade, Nathaniel Brown, Karin Adeyemi und Noah Atobulo dabei - Ausnahmetalent Florian Wirtz ist der U21 schon länger entrückt. Alexander Pavlovic wäre neben El Mala und Ouedraogo sogar heute noch dort spielberechtigt.

Die gewachsene Durchlässigkeit Richtung A-Team ist für alle anderen eine zusätzliche Motivationsquelle. "Man kann darüber nur glücklich sein und das zu schätzen wissen", sagt Joshua Quarshie vom FC Southampton. "Ich freue mich sehr für die Jungs. (Anm. d. Red.: Said El Mala und Assan Ouedraogo). Wir haben weiterhin einen guten Draht zueinander und geben das weiter, was wir in der Gruppe besprechen."

Shootings-Star Karl vor U21-Debüt

Die hinterlassenen Lücken sind um so besser zu verkraften, weil es hochkarätigen Zugang aus jüngeren Jahrgängen gibt. So feiert Bayern Münchens Shootingsstar Lennart Karl, der noch für die gerade bei der WM in Katar spielende U17 spielberechtigt wäre, gegen Malta seine U21-Premiere.

Lennart Karl nutzt derzeit seine Möglichkeiten beim FC Bayern, spielt befreit auf und zeigt tolle Leistungen. „ Antonio Di Salvo, U21-Nationaltrainer

Di Salvo weiter: "Auch aufgrund der Verletzung von Brajan Gruda und der Nominierung von Said haben wir bei der U21 auf dem Flügel Bedarf."

Karl, der vor kurzem vom DFB mit der Fritz-Walter-Medaille für herausragende Nachwuchsspieler ausgezeichnet wurde, hat genaue Vorstellungen davon, was ein junger Spieler braucht, um sich durchzusetzen.

Tipps vom Gewinner der Fritz-Walter-Medaille

"Natürlich braucht es im Fußball Talent und Glück", sagt Karl. Entscheidend sei aber die Einstellung und die Bereitschaft, viel neben dem Platz zu machen.

Deswegen würde ich jungen Nachwuchsspielern raten, in allem immer Vollgas zu geben. Ich trainiere fast jeden Tag, auch wenn ich frei habe. Oft bin ich im Kraftraum oder mache zusätzliche Regenerationseinheiten. „ Lennart Karl, U21-Nationalspieler

Im Spiel gegen Tabellenschlusslicht Malta will er sein Können allerdings auf dem Platz zeigen - zumal sich in Fürth seine Familie angekündigt hat. "Mein Ziel ist es, viel Spielzeit zu bekommen, die ich mir allerdings erst erarbeiten muss", sagt er. "Auch als jüngerer Spieler habe ich den Anspruch an mich selbst, von Anfang an zu spielen."