U21-EM-Qualifikation: DFB-Junioren auf Tuchfühlung mit A-Team

U21-EM-Qualifikation:DFB-Junioren auf Tuchfühlung mit dem A-Team
von Ralf Lorenzen
|
Nach gutem Start setzen die DFB-Junioren die EM-Qualifikation mit den Spielen gegen Griechenland und Nordirland fort. Dabei kommen die Spieler der A-Mannschaft schon sehr nah.
Wenn die deutsche U21-Nationalmannschaft am Sonntag im selben Flieger wie die A-Elf nach Nordirland sitzt, hat das mehr als eine organisatorische Bedeutung. Für die jungen Spieler ist es ein Symbol: Der Sprung nach oben ist greifbar - manchmal nur ein paar Sitzreihen entfernt.
Woltemade, Dahmen und Atubolu als Ansporn
"Ich freue mich schon darauf, zusammen mit der A-Nationalmannschaft zu reisen", sagte Mittelfeldspieler Mert Kömür in einer Medienrunde. Der Schritt zur A-Elf sei natürlich riesig, so Kömür, "aber Spieler wie Nathaniel Brown, Nnamdi Collins oder Nick Woltemade haben gezeigt, dass man schnell oben anklopfen kann, wenn man Leistung bringt".
Seinen Augsburger Vereins-Kollegen Finn Dahmen sowie Freiburgs Keeper Noah Atubolu, die vor nicht allzu langer Zeit das Tor der U21-Nationalmannschaft gehütet haben, hätte Kömür auch noch aufzählen können. Deren Nominierung für die A-Mannschaft stellt einen großen Ansporn für den aktuellen U21-Torwart Dennis Seimen dar.
Kurs auf Serbien und Albanien
Seimen ist vom VfB Stuttgart an den SC Paderborn ausgeliehen und nach dem Ausfall des Bremers Mio Backhaus die Nummer 1 im Team.
Zunächst müssen Kömür, Seimen und Co. am Freitag (18 Uhr) in Jena gegen Griechenland überzeugen. Wie vier Tage später in Belfast geht es dabei um die Qualifikation für die U21-EM 2027 in Serbien und Albanien, die im September mit einem klaren 5:0 gegen Lettland erfolgreich begonnen hat.
Mischung aus neuen und erfahrenen Spielern
Trainer Antonio Di Salvo hat für die beiden Partien erneut frisches Personal berufen: Nachdem er gegen Lettland bereits zehn neue Spieler nominiert hatte, sind nun mit Tom Bischoff (Bayern München), Assan Ouédraogo (RB Leipzig) und Torwart Leon-Oumar Wechsel (Hannover 96, derzeit an GKS Tychy in Polen verliehen) drei weitere Neulinge dabei.
Aus dem Team, das im Juni erst im EM-Finale an England gescheitert war, stehen unter anderem Nicolo Tresoldi, Nelson Weiper, Elias Baum und Lukas Ullrich im Kader. Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion), aktuell wertvollster Spieler der U21, musste verletzungsbedingt absagen. Nnamdi Collins reiste wegen eines grippalen Infekts nicht an. Dafür nominierte Di Salvo noch zwei weitere Neulinge nach: Julian Pauli vom 1. FC Köln und Tim Drexler von der TSG Hoffenheim.
U21: Viel neue Qualität
Wie viel Qualität in der neuformierten Mannschaft steckt, zeigte der letzte Bundesliga-Spieltag: Mert Kömür war an allen drei Treffern des FC Augsburg beteiligt, Said El Mala traf für den 1. FC Köln.
"Ich habe ihm zum Treffer gratuliert - ein geiles Tor, und ich gönne es ihm", sagte Hoffenheims Muhammed Samar, der an diesem Tag auf der Gegenseite stand. "Jetzt ziehen wir gemeinsam an einem Strang."
Italienisches Interesse an Torjäger Tresoldi
Dem in Italien geborenen Angreifer Tresoldi, dreifacher Torschütze aus dem Lettland-Spiel, könnte sogar der Weg in zwei Nationalmannschaften offenstehen. Italiens Nationaltrainer Gennaro Gattuso hat bereits sein Interesse an ihm bekundet.
"Wenn Gattuso mit mir sprechen möchte, würde mich das sehr freuen", sagte der Begehrte selbst im italienischen Fernsehen.
Weg ins A-Team keine Einbahnstraße
Ein eindeutiges Bekenntnis klingt anders, Di Salvo ist trotzdem nicht beunruhigt. "Fakt ist, dass er bei uns ist, er sich extremst wohlfühlt und dass er sich nur darauf fokussiert, gute Leistung zu bringen und seine Entwicklung, die er gerade nimmt, fortzuführen", sagte der Trainer am Donnerstag.
In der Qualifikation zur U21-EM 2027 spielt Deutschland in einer Gruppe mit Lettland, Georgien, Griechenland, Nordirland und Malta.
Die neun Gruppensieger und der beste Zweitplatzierte qualifizieren sich direkt, die acht übrigen Gruppenzweiten spielen in Play-offs vier weitere Teilnehmer aus. Die EM-Endrunde wird im Sommer 2027 in Albanien und Serbien ausgetragen.
Der Blick über die Sitzreihen wird am Sonntag aber auch zeigen, wie schnell der Weg aus der A-Mannschaft wieder zurückgehen kann. Nnamdi Collins zahlte bei seiner A-Elf-Premiere beim 0:2 in der Slowakei tüchtig Lehrgeld und gehört aktuell wieder zum U21-Kader. Gegen Griechenland wird er zwar krankheitsbedingt fehlen, Di Salvo hofft aber noch auf einen Einsatz gegen Nordirland.
Mehr zur U21
Nachwuchsprobleme beim DFB:Braucht Deutschland eine eigene U21-Liga?von Ralf Lorenzenmit Video
Deutsche Fußball-Junioren:U21 startet mit Stürmerfülle in EM-Qualivon Ralf Lorenzenmit Video
Nach Final-K.o. gegen England:Deutsche U21: Der Stolz kommt nochClaudio Palmieri, Bratislavamit Video