Deutsche U21 nach Final-K.o. gegen England: Der Stolz kommt noch

Die gerade erst erhaltene Silbermedaille nahm kaum ein deutscher Spieler ab. Die Ehrenrunde im Nationalstadion von Bratislava lief das Team von Antonio Di Salvo langsam, aber vereint zu Ende. Der Applaus der deutschen Fans übertönte zeitweise sogar das Treiben vor der Haupttribüne. Dort hatte kurz vorher Englands U21 nach einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung im EM-Finale gegen den DFB-Nachwuchs den Pokal entgegengenommen.

Im bittersten Moment eines fast perfekten Turniers bewies die deutsche Mannschaft mehr Größe, als ihr tatsächlich anzumerken war. "Wenn man in die Gesichter der Spieler und des Staffs schaut, dann ist die Enttäuschung sehr, sehr groß", räumte Deutschlands U21-Cheftrainer Di Salvo ein:

Trotzdem sitze ich hier als sehr stolzer Trainer einer U21, die sich über zwei Jahre wirklich gesteigert, einen super Zusammenhalt und einen super Fußball gespielt hat - und auch, glaube ich, sehr viele Menschen in Deutschland berührt und bewegt hat. „ Antonio Di Salvo

Am Ende sei England "vielleicht den Tick besser oder den Tick glücklicher" gewesen, holte Di Salvo nach einem hochklassigen Endspiel aus. "Ich weiß auch, dass wir in der ersten Halbzeit, vor allem in den ersten 20 Minuten, nicht gut gespielt haben. Da hätten wir auch das dritte oder vierte Tor kassieren können", sagte er:

Aber wie die Mannschaft danach zurückgekommen ist: Chapeau, Chapeau. „ Antonio Di Salvo

England trifft früh - Deutschland kontert eindrucksvoll

Nach den Toren von Harvey Elliott (5.) und Omari Hutchinson (24.) sah England vor 19.153 Zuschauern schon wie der sichere Titelverteidiger aus. Eine Mainzer Kooperation des überragenden Paul Nebel, der punktgenau zu Nelson Weiper flankte, brachte die deutsche U21 noch vor der Pause auf 1:2 heran (45.+1). In Minute 61 schlenzte dann Nebel selbst den Ball zum 2:2-Ausgleich in den Winkel.

Nach dem 3:2 für die Young Lions durch den frisch eingewechselten Jonathan Rowe (92.) warf Deutschland alles nach vorn - letztlich vergebens. Bitter: In der dritten Minute der Nachspielzeit hatte die Latte den 3:2-Siegtreffer durch Nebel verhindert. In der 121. Minute prallte auch ein Gewaltschuss von Merlin Röhl vom Querbalken ab.

Spieler reagieren emotional

Eine rationale Erklärung dafür hatte Di Salvo freilich nicht auf Lager:

Der Fußballgott war dann heute bei den Engländern. „ Antonio Di Salvo

Auch seine Spieler hatten Mühe, die richtigen Worte für die erste Niederlage nach genau zwei Jahren zu finden. "Wir sind alle extrem enttäuscht", meinte DFB-Kapitän Eric Martel.

Die Frage, ob er schon Stolz empfinden könne, beantwortete er so: "Gerade noch nicht so. Ich glaube, das werde ich erst in den nächsten Tagen richtig realisieren, wenn ich ein bisschen abschalten kann."

Auch Tim Oermann, der den verletzten Abwehrchef Max Rosenfelder ersetzte, empfand "sehr viel Leere", wie er zugab: "Es wurde nicht dem gerecht, wozu diese Mannschaft imstande ist."

"Das bleibt" - Teamgeist als bleibender Eindruck

Mittelfeld-Ass Nebel war in puncto Verarbeitung schon etwas weiter:

Wir können insgesamt auf das Turnier und die ganze U21-Saison sehr, sehr stolz sein. Das ganze Team ist zusammengewachsen. Das bleibt. „ Paul Nebel

Damit traf er einen wahren Kern. Von Tag eins an zeigte sich Di Salvos Team als eine Einheit, die charakterlich wie qualitativ - auch in der Breite - überzeugte. Der Durchmarsch ins EM-Finale mit fünf Siegen weckte große Begeisterung in der Heimat.

"Ich fand auch, dass das eine wahnsinnige Reise war. Deswegen ist es auch so enttäuschend", erklärte Oermann.

Eine goldene Generation?

An der Einschätzung vieler Experten, dass diese Elf Teil einer Goldenen Generation sei, dürfte der bittere Turnierausgang also wenig ändern. "Dieser Jahrgang hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ein Rädchen hat ins andere gegriffen, es waren tolle Charaktere dabei", befand Di Salvo:

Die Mannschaft hat aber auch einfach richtig Qualität. Deshalb standen wir verdient im Finale. „ Antonio Di Salvo