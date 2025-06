England U21-Europameister: Deutschland verliert nach Verlängerung

Trotz eines Comebacks hat die deutsche U21 den Europameistertitel verpasst. Gegen England verlor die DFB-Elf in der Verlängerung.

Deutschland verliert Krimi in der Verlängerung

Deutschlands Nelson Weiper schlägt enttäuscht die Hände vors Gesicht. Quelle: Imago

Die deutsche U21 hat das Finale der U21-Europameisterschaft gegen England verloren. Die DFB-Elf holte zwar einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand auf, unterlag dem Titelverteidiger letzten Endes aber mit 2:3 n.V. (1:2, 2:2).

Zwei Veränderungen in deutscher Startelf

Verglichen mit dem Halbfinalsieg gegen Frankreich tauschte Deutschlands Trainer Antonio Di Salvo seine Startformation auf zwei Positionen. Brajan Gruda, dem gegen die Equipe Tricolore ein Jokertor gelang, ersetzte Ansgar Knauff, Tim Oermann verteidigte anstelle des verletzten Max Rosenfelder.

Das erste Aufeinandertreffen bei dieser Europameisterschaft hatte die DFB-Elf in der Gruppenphase mit 2:1 für sich entscheiden können - damals aber mit vollkommen veränderter Mannschaft. Die erste Chance des Spiels gehörte diesmal aber den Engländern - und die führte direkt zum 0:1 aus deutscher Sicht.

England verdient sich frühe Führung

Einen Pass von Harvey Elliott fälschte Alex Scott in den Lauf von Omari Hutchinson ab. Der scheiterte zunächst vollkommen freistehend am stark reagierenden Noah Atubolu, ehe Nnamdi Collins den Ball unglücklich in die Füße von Harvey Elliott klärte. Der vollendete eiskalt - ein früher Schock für Deutschland (5.).

"Young Lions" erhöhen

Die DFB-Elf bekam keinen Zugriff im Mittelfeld, leistete sich viele leichte Fehler im Aufbau, die die Engländer auch zu bestrafen wussten. Nachdem McAtee (14.) und Stansfield (19.) aus aussichtsreichen Positionen scheiterten, traf Hutchinson nach einem stark vorgetragenen Konter aus zehn Metern halblinker Position zum 2:0 (24.).

Spielerisch fand die deutsche Elf keine Mittel gegen die dicht gestaffelte Abwehr der "Young Lions". Die hatten durch McAtee sogar die Chance auf das vorentscheidende 3:0, scheiterten aber einmal mehr am starken Noah Atubolu (39.).

Anschluss aus dem Nichts

Alles deutete auf einen 0:2-Pausenstand hin, als eine Mainzer Ko-Produktion aus dem Nichts den Anschluss für Deutschland besorgte. Paul Nebel setzte sich auf der linken Seite stark gegen seine Bewacher durch und flankte punktgenau auf den Kopf von Stürmer Nelson Weiper. Der nickte aus rund elf Metern wuchtig links oben zum 1:2 ein (45.+1).

England blieb auch nach der Halbzeit gefährlich, vor allem wenn sie mit Tempo auf das DFB-Tor zuliefen. McAtee setzte den Ball von der Strafraumkante knapp rechts am Kasten vorbei (52.).

Auch Deutschland kam deutlich verbessert aus der Kabine, leistete sich weniger Fehler und spielte mit zunehmender Dauer selbstbewusster. Nach einem Konter scheiterte Nebel noch an Beadle, rund vier Minuten später machte er es dann besser.

Nebel traumhaft zum Ausgleich

Eine Ecke landete erneut bei ihm. Der Mainzer legte sich den Ball vor und traf aus halblinker Position traumhaft in den rechten Winkel zum Ausgleich (61.). England erholte sich gut vom 2:2, agierte offensiv wieder zwingender, Brooke Norton-Cuffy (81.) und Tyler Morton (83.) vergaben ihre Chancen jedoch.

In einer spektakulären Schlussphase hatte auch Deutschland die große Möglichkeit auf die Entscheidung, Nebel scheiterte kurz vor dem Ende jedoch an der Latte (90.+3). So ging es in die Verlängerung.

Früher Nackenschlag für Deutschland in der Verlängerung

Und in der kassierte die DFB-Elf wieder früh einen Nackenschlag. Nach einer Flanke aus dem Halbraum stand der für die Verlängerung eingewechselte Jonathan Rowe am Fünfmeterraum vollkommen blank und brachte die Engländer erneut in Führung (92.).

In der Folge wechselte Di Salvo offensiv, brachte mit Nicolo Tresoldi einen zusätzlichen Stürmer. Deutschland rannte gegen das englische Bollwerk an, fand aber gegen die dicht gestaffelte Hintermannschaft der "Young Lions" kein Durchkommen. So blieb es beim 2:3 - England verteidigte seinen Titel erfolgreich.